Артиллерийские подразделения ВДВ России разбили опорный пункт ВСУ
Российские артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) разбили взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), мешающий продвижению штурмовых отрядов российской армии. Кадрами поделилось Минобороны России в четверг, 4 мая.
Опорный пункт был обнаружен расчетом беспилотных летательных аппаратов. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией тульских десантников.
Точным огнем с закрытых огневых позиций, артиллерийские расчеты 122-миллиметрвых гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, находившуюся в частном секторе на окраине населенного пункта севернее Артемовска (украинское название — Бахмут).
В ходе совместной боевой работы расчетов малогабаритных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллеристов «крылатой пехоты» была уничтожена живая сила противника. После выполнения боевого задания расчет орудия оперативно замаскировал гаубицу и спустился в укрытие.
«Найти нас очень тяжело «птичкам» сверху, во-первых. Во-вторых, чем лучше замаскируемся, тем дольше живем. Работаем практически без остановки, снарядов не жалеем», — рассказал командир огневого взвода гаубиц Д-30 о работе с расчетом орудия.
1 мая начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что российские артиллеристы поразили около 140 целей ВСУ на краснолиманском направлении. После удара противник понес ощутимые потери в личном составе и военной технике.
Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что более 200 украинских боевиков ликвидировано в Константиновке Донецкой Народной Республики.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.