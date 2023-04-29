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Артиллерия группы «Восток» уничтожила опорный пункт ВСУ под Угледаром

Минобороны: российская артиллерия уничтожила опорный пункт украинских войск под Угледаром
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Артиллеристы ВС РФ поразили опорный пункт украинских боевиков под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 апреля сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Огнем артиллерии также уничтожен опорный пункт противника в районе Угледара, ликвидировано пять боевиков», — уточнил он.

Помимо этого, российские бойцы применили самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гиацинт» против Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате неприятель потерял семь боевиков, а также лишился пикапа.

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Ранее в этот день стало известно, что ВС РФ обстреляли опорные пункты националистов под Марьинкой из тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек».

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские силы уничтожили до 300 украинских боевиков на донецком направлении. Также были ликвидированы наемники, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и гаубица Д-30 из арсенала ВСУ.

Наконец, Конашенков подытожил деятельность российских систем ПВО за сутки, добавив, что всего было сбито восемь украинских беспилотников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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