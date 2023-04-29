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ВС РФ разбили опорные пункты ВСУ под Марьинкой с помощью «Солнцепеков»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Российские военнослужащие использовали тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» для обстрела опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Марьинкой. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Экипажами тяжелых огнеметных систем нанесены удары по двум опорным пунктам противника в районе Пречистовки и ликвидировано более 10 боевиков», — заявил он.

Отмечается, что помимо «Солнцепеков», на вооружение российской армии в скором времени поступят огнеметные системы следующего поколения «Тосочка».

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Ранее, 25 апреля, стало известно, что бойцы группировки «Центр» применили ТОС-1А «Солнцепек» против подразделений ВСУ на краснолиманском направлении. В общей сложности было нанесено 170 ударов по целям противника

20 апреля военный корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что российские военные используют огнеметную систему «Солнцепек» на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), чтобы разгромить укрепленные и подземные позиции ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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