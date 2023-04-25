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Российские военные заявили о применении огнеметов «Солнцепек» против ВСУ

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Российские военные применили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» против подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 25 апреля сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» нанесли огневое поражения по опорным пунктам ВСУ», — сказал он.

Отмечается, что на краснолиманском направлении нанесено 170 ударов по целям противника ВСУ. Также авиация группировки «Центр» наносит удары по критически важным объектам украинских боевиков.

Коме того, на ямполовском участке силами средствами разведки вскрыты позиции противника 25-й воздушно-десантной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате «огневого поражения артиллерией группировки «Центр» противник понес потери в живой силе и технике».

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Ранее, 20 апреля, военный корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что российские военные применяют огнеметную систему «Солнцепек» на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), чтобы разгромить укрепленные и подземные позиции ВСУ.

17 апреля Минобороны РФ сообщило, что экипажи ТОС-1А «Солнцепек» Центрального военного округа (ЦВО) проводят боевую подготовку в тыловой зоне спецоперации. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты ЦВО отмечают высокую огневую мощь «Солнцепека» и его маневренность. Машина отлично зарекомендовала себя в ходе спецоперации, добавили в военном ведомстве.

До этого, 10 апреля, штурмовая авиация и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ поразили живую силу ВСУ на краснолиманском направлении. Противник понес потери как в личном составе, так и в технике.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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