Российские самолеты и «Солнцепеки» нанесли удар по ВСУ на краснолиманском направлении
Штурмовая авиация и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ поразили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
По его словам, противник понес потери как в личном составе, так и в технике. Также удары с применением фугасных авиационных бомб были нанесены по пунктам временной дислокации украинских боевиков и их складу боеприпасов, а расчеты противовоздушной обороны уничтожили беспилотники ВСУ.
Кроме того, на червоно-дибровском участке удалось обнаружить перемещение мотопехотной, штурмовой и десантно-штурмовой бригад украинских войск, а также полк национальной гвардии Украины.
«Расчетами ствольной и реактивной артиллерии группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение, противник понес потери в живой силе и технике», — сообщил Савчук «РИА Новости».
9 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за сутки на краснолиманском направлении артиллерия группировки российских войск «Центр» уничтожила до 55 бойцов ВСУ, боевую бронированную машину, автомобиль, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20.
30 марта Александр Савчук сообщил, что российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили три опорных пункта украинских боевиков на краснолиманском направлении. Он отметил, что расположение позиций ВСУ раскрыла разведка. В результате удара термобарическими снарядами украинские националисты понесли потери как в технике, так и в личном составе.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.