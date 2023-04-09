Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили свыше 250 украинских военных на донецком направлении. Об этом сообщил в воскресенье, 9 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток уничтожены свыше 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20», — сказал он.

Кроме того, на купянском направлении было ликвидировано свыше 35 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). На этом же направлении противник потерял боевую бронированную машину и два автомобиля.

На херсонском направлении было уничтожено до 60 боевиков ВСУ, а также три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также пушка «Гиацинт-Б».

Помимо этого в районе города Запорожье с помощью высокоточного ракетного удара было поражено хранилище с 70 тыс. т топлива для обеспечения украинских группировок в Донбассе.

На краснолиманском направлении артиллерия группировки российских войск «Центр» уничтожила до 55 бойцов ВСУ, боевую бронированную машину, автомобиль, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

Также в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Угледар Донецкой Народной Республики (ДНР) российские силы уничтожили склады с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее в воскресенье корреспонденты «Русской весны» сообщили, что Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) нанесли мощный удар по форпосту Вооруженных сил Украины в городе Орехове Запорожской области. В результате было уничтожено скопление боевой техники противника.

До этого, 8 апреля, российские войска уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, российские авиация и артиллерия поразили за сутки 92 украинских артподразделения и живую силу и технику в 114 районах.

В тот же день на донецком направлении за сутки было уничтожено более 370 украинских военных и иностранных наемников.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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