Реклама
Прямой эфир
Спорт
Адесанья нокаутировал Перейру и вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе
Мир
Песков назвал подход Запада к Минским соглашениям игрой в наперстки
Мир
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Армия
Российские силы пресекли деятельность двух украинских ДРГ в ДНР
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с актрисой дубляжа Шульман
Политика
В Кремле указали на устаревшие контуры концепции безопасности
Мир
Политик из Туниса рассказал о заинтересованности страны в сближении с БРИКС
Мир
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Староконстантинове на Украине
Общество
Путин по традиции встретит Пасху в церкви на следующей неделе
Мир
В Кремле указали на истеричную реакцию Запада на планы РФ по ТЯО в Белоруссии
Армия
ВКС РФ нанесли мощный удар по форпосту ВСУ в Запорожской области
Армия
ВС РФ уничтожили свыше 250 украинских военных на донецком направлении
Мир
СМИ сообщили о возможном визите Зеленского в Германию в мае
Сюжет:

ВС РФ уничтожили свыше 250 украинских военных на донецком направлении

МО: ВС РФ уничтожили свыше 250 солдат ВСУ на донецком направлении
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили свыше 250 украинских военных на донецком направлении. Об этом сообщил в воскресенье, 9 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток уничтожены свыше 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20», — сказал он.

Кроме того, на купянском направлении было ликвидировано свыше 35 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). На этом же направлении противник потерял боевую бронированную машину и два автомобиля.

На херсонском направлении было уничтожено до 60 боевиков ВСУ, а также три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также пушка «Гиацинт-Б».

Помимо этого в районе города Запорожье с помощью высокоточного ракетного удара было поражено хранилище с 70 тыс. т топлива для обеспечения украинских группировок в Донбассе.

На краснолиманском направлении артиллерия группировки российских войск «Центр» уничтожила до 55 бойцов ВСУ, боевую бронированную машину, автомобиль, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

Также в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Угледар Донецкой Народной Республики (ДНР) российские силы уничтожили склады с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

Со СВОим уставом: российская армия получит новые принципы ведения боев
Регламент действий войск изменят с учетом современных конфликтов и спецоперации на Украине

Ранее в воскресенье корреспонденты «Русской весны» сообщили, что Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) нанесли мощный удар по форпосту Вооруженных сил Украины в городе Орехове Запорожской области. В результате было уничтожено скопление боевой техники противника.

До этого, 8 апреля, российские войска уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, российские авиация и артиллерия поразили за сутки 92 украинских артподразделения и живую силу и технику в 114 районах.

В тот же день на донецком направлении за сутки было уничтожено более 370 украинских военных и иностранных наемников.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023