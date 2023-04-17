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МО сообщило о подготовке экипажей «Солнцепеков» в тыловой зоне СВО

Минобороны РФ сообщило о подготовке расчетов огнеметов «Солнцепек» в зоне спецоперации
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Фото: t.me/mod_russia
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Минобороны РФ 17 апреля сообщило, что экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Центрального военного округа (ЦВО) проводят боевую подготовку в тыловой зоне спецоперации.

«Военнослужащие изучают способы применения боевой машины и проводят слаживание с развертыванием техники в боевой порядок, а также отрабатывают ориентирование на местности и наведение по заданным координатам», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что военнослужащие отделения огневого прикрытия ТОС выполняют стрельбы из штатного вооружения, в частности из легких пехотных огнеметов, автоматов, пулеметов, ручных гранатометов и снайперских винтовок.

Также в Минобороны сообщили, что специалисты радиационной, химической и биологической защиты ЦВО отмечают высокую огневую мощь «Солнцепека» и его маневренность. Машина отлично зарекомендовала себя в ходе спецоперации, добавили в военном ведомстве.

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Накануне начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что вблизи населенного пункта Победа экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» подразделений РХБЗ Южной группировки войск ликвидировали вражеский опорный пункт вместе с личным составом.

10 апреля российские десантники захватили 17 опорных пунктов ВСУ. Военнослужащие работали при поддержке ударов армейской авиации, огня артиллерии, парашютно-десантных полков и соединений, ТОС-1А «Солнцепек», танков и БПЛА.

В этот же день начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что штурмовая авиация и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ поразили живую силу ВСУ на краснолиманском направлении. По его словам, противник понес потери как в личном составе, так и в технике.

До этого, 30 марта, Александр Савчук сообщил, что российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили три опорных пункта украинских боевиков на краснолиманском направлении. Он отметил, что расположение позиций ВСУ раскрыла разведка. В результате удара термобарическими снарядами украинские националисты понесли потери как в технике, так и в личном составе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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