На Украине сообщили о повреждении промышленного предприятия в Николаевской области

В Николаевской области Украины взрывом повреждено промышленное предприятие. Об этом в воскресенье, 7 мая, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада».

Информацию о взрывах в Николаевской области подтвердил глава областной администрации Виталий Ким. По его словам, ночью в регионе прогремели три взрыва. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Сумской области.

Кроме того, в ряде украинских регионов была объявлена воздушная тревога.

В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Вместе с этим сообщалось, что российские военные группировки «Центр» вскрыли местоположение двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли удары по их опорным пунктам.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.