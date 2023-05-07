Военнослужащие группировки «Центр» нанесли удары по двум бригадам ВСУ

Военнослужащие группировки «Центр» вскрыли местоположение двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли по ним удары. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук в воскресенье, 7 мая.

«На невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки «Центр» вскрыто перемещение личного состава 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. В результате огневого поражения артиллерией противник понес потери в личном составе», — рассказал Савчук ТАСС.

Отмечается, что бомбардировочная авиация российской группировки нанесла удары по опорным пунктам противника.

Накануне, 6 мая, стало известно, что группировка войск «Запад» за сутки уничтожила четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Они были обнаружены и уничтожены в ходе боевых действий на купянском направлении.

5 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские силы пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Берестовое Харьковской области. За сутки на данном направлении было уничтожено до 95 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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