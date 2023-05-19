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МО показало пуски реактивных снарядов РСЗО «Торнадо-С»

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Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» получил целеуказания о сосредоточении военной техники, вооружения и боеприпасов для снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ 19 мая показало, как осуществляются пуски реактивных снарядов боевой машиной в ходе отработки целей.

После получения новых целей от разведки, расчет в течение нескольких минут выходит на позиции. Как рассказал один из бойцов по дороге на точку пуска, на боевой машине есть автоматизированная система наведения огня, что ускоряет поражение противника. Кроме того, машина оснащена 300-миллиметровыми реактивными снарядами, которые позволяют нанести удар на расстояние до 120 км.

По словам начальника расчета РСЗО «Торнадо-С» Евгения, боевая машина превосходит предшественника — РСЗО «Смерч» — тем, что позволяет быстрее и точнее наносить противнику огневое поражение. Он также объяснил, что мотивирует бойцов опережать врага на поле боя, не позволяя ему ответить на удар.

«Когда мы выезжаем на задание, первое, что у нас в головах, — то, что мы помогаем там своим, в первую очередь. От наших пусков зависит жизнь пехоты, тех парней, которые находятся ближе к линии соприкосновения. Поэтому в наших головах только то, чтобы как можно быстрее выполнить задачу для того, чтобы сохранить жизни наших», — сказал он.

Когда «Торнадо-С» прибывает на стартовую позицию, расчет готовится выпустить реактивные снаряды. Военнослужащие достают выносной пульт, который позволяет работать на удалении нескольких десятков метров для максимальной безопасности личного состава. Также пуск можно осуществить из кабины.

После пуска ракеты «Торнадо-С» в кратчайшее время на максимальной скорости покидает опасный район, а через несколько минут может нанести очередной уже с другой огневой позиции. Расчеты никогда не работают на одной позиции дважды, не уводят машины в одно и тоже укрытие, пояснили в Минобороны.

Расчеты РСЗО «Торнадо-С» выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлы связи, средства противовоздушной обороны и другие важные цели, находящиеся на значительном удалении.

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В апреле корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как военнослужащие подразделения реактивной артиллерии 150-й дивизии Вооруженных сил России отработали по позициям украинских боевиков в Марьинке в Донецкой Народной Республике «Торнадо».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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