Артемовск официально включен в зону ответственности Шахтерска

Артемовск включен в зону ответственности администрации города Шахтерска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Соответствующий указ принят врио главы республики Денисом Пушилиным и опубликован на его официальном портале.

«В связи с освобождением территорий, ранее временно находившихся под контролем Украины, в целях обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов», — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

О полном взятии Артемовска российскими силами стало известно 20 мая.

Позднее, 24 мая, Пушилин сообщил, что сотрудники МВД начали работу в Артемовске. Он отметил, что полицейские в том числе проверят, остались ли в городе мирные жители. Затем в Артемовске планируется работа и других ведомств.

В этот же день мэр Шахтерска Александр Шатов заявил, что Артемовск внесут в зону ответственности администрации этого города. Таким же образом поступят со всеми ближайшими к Артемовскому району населенными пунктами, а также городами Часов Яр и Северск.