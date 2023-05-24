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Артемовск внесут в зону ответственности Шахтерска

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Фото: ТАСС/пресс-служба Дениса Пушилина
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Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) внесут освобожденный Артемовск (украинское название — Бахмут) в зону ответственности администрации Шахтерска. Об этом в среду, 24 мая, сообщил мэр города Александр Шатов.

Он рассказал, что таким же образом поступят со всеми ближайшими к Артемовскому району населенными пунктами, а также городами Часов Яр и Северск.

«Всё будет в зоне ответственности Шахтерска до тех пор, пока в этих городах не будут сформированы городские администрации», — сказал Шатов ТАСС.

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Ранее в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что сотрудники МВД начали работу в Артемовске. Он отметил, что полицейские в том числе проверят, остались ли в городе мирные жители. Затем в Артемовске планируется работа и других ведомств.

По словам Пушилина, пик тревожности на флангах у Артемовска прошел, обстановка стабилизируется.

20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция длилась 224 дня. Минобороны РФ также подтвердило это сообщение. Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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