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Пушилин заявил о прибытии сотрудников МВД в освобожденный Артемовск

Пушилин: в Артемовске начали работу сотрудники МВД
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Дениса Пушилина
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Сотрудники МВД начали работу в освобожденном Артемовске (украинское название — Бахмут), сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«С сегодняшнего дня мы завели туда Министерство внутренних дел», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live» 24 мая.

Полицейские, в том числе, проверят, остались ли в городе мирные жители. На следующем этапе в Артемовске планируется работа и других ведомств, в числе которых МЧС, а затем начнутся работы по разминированию, добавил врио главы ДНР.

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Вместе с тем 24 мая Пушилин отметил, что пик тревожности на флангах у Артемовска прошел, обстановка стабилизируется.

Также в этот день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о ликвидации 50 тыс. украинских боевиков во время боев в городе. Он уточнил, что погибших сотрудников ЧВК меньше в 3,2 раза — около 20 тыс. человек.

20 мая Пригожин сообщил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня. Минобороны РФ также подтвердило это сообщение. Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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