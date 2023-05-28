Авиация РФ нанесла удары по пунктам боевиков ВСУ и наемников на купянском направлении
Российская авиация нанесла удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников на купянском направлении в зоне спецоперации, заявил 28 мая начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
«Нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации «Иностранного легиона» и районам сосредоточения личного состава <...> 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сказал Зыбинский.
Он отметил, что штурмовыми отрядами 6-й общевойсковой армии в районе населенного пункта Молчаново уничтожен один наблюдательный пост, два блиндажа и 15 украинских боевиков.
Кроме того, в районе населенного пункта Песчаное уничтожена САУ «Мста-Б», а возле села Берестовое — минометный расчет.
Накануне российские военные из реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили гаубицу Д-30 и минометный расчет ВСУ в районе населенного пункта Кучеровка.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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