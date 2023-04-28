Сальдо заявил о невозможности для ВСУ перебросить технику на левый берег Днепра
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут перебросить технику на левый берег Днепра, заявил 28 апреля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что для наступления на Крым ВСУ якобы собираются восстановить частично разрушенный Антоновский мост.
«Это чистый блеф. <...> Весь мост под прострелом, никак они его не восстановят. Единственное — по воде могут перебросить, но для этого нужно большое количество плавсредств», — сказал он в эфире Первого канала.
Не получится, по его словам, возвести и понтонную переправу, потому что ее потопят за несколько минут.
Также Сальдо добавил, что на левом берегу Днепра сконцентрирована большая группировка российских сил.
Ранее, 18 апреля, российский наводчик-оператор танка с позывным Атлас рассказал корреспонденту «Известий» о попытках ВСУ форсировать Днепр. По его словам, подобные вылазки диверсионные группы противника делают в основном на катерах, однако они, как правило, безуспешны и перебраться на левый берег не удается.
Кроме того, военный эксперт Алексей Леонков 11 апреля высказал мнение о том, что форсирование Днепра — сложная операция, которая может оказаться самоубийственной для ВСУ.