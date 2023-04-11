Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра

Форсирование Днепра — сложная операция, она может оказаться самоубийственной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 апреля рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее в этот день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины готовятся к форсированию реки Днепр.

«В прошлом году мы наблюдали как украинские силы пытались форсировать эту реку в районе Энергодара. В октябре они подготовили более 600 штыков, которые пытались группами переправиться и закрепиться на нашем берегу. Это была самая массовая операция. В результате украинские силы понесли гигантские потери — фактически все, кто пытался форсировать реку, были уничтожены», — сказал эксперт.

По словам Леонкова, тогда эту операцию готовили несколько месяцев, в ней участвовал тот личный состав, который был подготовлен еще в мирное время.

«Новую наступательную операцию, в ходе которой надо будет брать подготовленные укрепрайоны, можно назвать самоубийственной», — добавил собеседник «Известий».

Эксперт отметил, что в случае начала мощного наступления ВСУ на Запорожском направлении, такая операция может быть проведена как вспомогательная.

«Например, при приближении основных сил к Энергодару, с той стороны Днепра могут помочь десантами. Цель таких ударов — растянуть наши силы, чтобы достичь вероятного успеха на главном направлении, не более», — заключил Леонков.

6 апреля корреспондент «Известий» Наталия Графчикова показала оборону левого берега Днепра российскими военными. По словам военнослужащих, на берегу тихо — ВСУ прорвать оборону пытаются редко и делают это только малыми группами.

До этого, 16 марта, Сальдо заявил, что российские силы полностью контролируют линию боевого соприкосновения на левобережье Днепра. По его словам, в Херсоне практически не осталось скопления украинских боевиков, так как они отходят и появляются в основном только днем.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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