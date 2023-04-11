Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о желании Елизаветы II отправить принца Уильяма в Афганистан
Политика
Песков указал на необходимость модернизировать систему воинского учета
Общество
Суд арестовал начальника свердловского главка МВД по контролю за оборотом наркотиков
Армия
В Минобороны России сообщили о боях за центральную часть Артемовска
Экономика
Доля доллара в международных валютных резервах упала до минимума за 27 лет
Общество
В Крыму увеличили площадь виноградников для производства вина
Общество
Борт «КрасАвиа» вернулся в аэропорт Красноярска из-за шума в фюзеляже
Мир
СМИ узнали о написании чат-ботом мирного плана по Украине от лица Шольца
Мир
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Турции и Ирана
Мир
В Кремле ответили на заявление МИД Японии о «незаконной оккупации» Курил
Происшествия
Более 20 полицейских из Ростова заподозрили в создании преступной группы
Мир
Путин обсудил с Мирзиёевым проведение выставки «Иннопром» в Узбекистане
Политика
Бортников заявил о вербовке диверсантов спецслужбами Украины среди молодежи РФ
Сюжет:

Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра

Военный эксперт Леонков: форсирование Днепра может оказаться самоубийственным для ВСУ
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Форсирование Днепра — сложная операция, она может оказаться самоубийственной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 апреля рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее в этот день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины готовятся к форсированию реки Днепр.

«В прошлом году мы наблюдали как украинские силы пытались форсировать эту реку в районе Энергодара. В октябре они подготовили более 600 штыков, которые пытались группами переправиться и закрепиться на нашем берегу. Это была самая массовая операция. В результате украинские силы понесли гигантские потери — фактически все, кто пытался форсировать реку, были уничтожены», — сказал эксперт.

По словам Леонкова, тогда эту операцию готовили несколько месяцев, в ней участвовал тот личный состав, который был подготовлен еще в мирное время.

«Новую наступательную операцию, в ходе которой надо будет брать подготовленные укрепрайоны, можно назвать самоубийственной», — добавил собеседник «Известий».

Эксперт отметил, что в случае начала мощного наступления ВСУ на Запорожском направлении, такая операция может быть проведена как вспомогательная.

«Например, при приближении основных сил к Энергодару, с той стороны Днепра могут помочь десантами. Цель таких ударов — растянуть наши силы, чтобы достичь вероятного успеха на главном направлении, не более», — заключил Леонков.

Стояние на Днепре: российские войска держат оборону вдоль реки
Бойцы ВС РФ уничтожают диверсионные группы противника, наносят артиллерийские и авиационные удары

6 апреля корреспондент «Известий» Наталия Графчикова показала оборону левого берега Днепра российскими военными. По словам военнослужащих, на берегу тихо — ВСУ прорвать оборону пытаются редко и делают это только малыми группами.

До этого, 16 марта, Сальдо заявил, что российские силы полностью контролируют линию боевого соприкосновения на левобережье Днепра. По его словам, в Херсоне практически не осталось скопления украинских боевиков, так как они отходят и появляются в основном только днем.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023