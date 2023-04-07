«Известия» показали оборону левого берега Днепра российскими военными

Корреспондент «Известий» Натали Графчикова побывала в укреплениях российских военнослужащих на левом берегу Днепра и показала обстановку в четверг, 6 апреля.

«Вот идем по траншее, до берега Днепра примерно 130 метров», — уточнила корреспондент.

Бойцы здесь дежурят круглосуточно — службы несут на надежно скрытых точках. В окопах для солдат оборудованы запасные ячейки для пулеметчиков, чтобы при обнаружении противником военный смог быстро сменить позицию и продолжить бой.

При этом сейчас, по словам военнослужащих, на берегу тихо — Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвать оборону пытаются редко и делают это только малыми группами.

«В последнее время замечены в основном легкие лодки, это три–пять человек в каждой. Но в момент прибытия нашего сюда были и бронированные катера, но время прошло, они свое отжили, мы их уработали», — рассказал командир взвода с позывным Киргиз.

Ранее, 16 марта, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские силы полностью контролируют линию боевого соприкосновения на левобережье Днепра. По его словам, в Херсоне практически не осталось скопления украинских боевиков, так как они отходят и появляются в основном только днем.

14 марта глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что украинские диверсионные группы не оставляют попыток переправиться на левый берег Херсонской области, однако все их действия пресекаются.

Херсонская область вошла в состав России наряду с Луганской и Донецкой народными республиками и Запорожской областью по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума.

Россия с февраля прошлого года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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