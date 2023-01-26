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Ночной отбой: ВС РФ уничтожили украинский десант на левом берегу Днепра

ВФУ не смогут преодолеть насыщенную российскую оборону у реки, считают эксперты
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы России предотвратили высадку десанта на правый берег Днепра в Херсонской области и нанесли артиллерийские удары по резервам противника. В ходе боев уничтожены до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты, рассказали в Минобороны России 25 января. Преодолеть оборону российских войск на Днепре противник не сможет, так как она хорошо оборудована и насыщена войсками, считают эксперты. Также в этот день ВФУ потеряли три немецкие самоходные атртустановки Panzerhaubitze-2000 и одну польскую Krab, самолет Су-27, вертолет Ми-8 и другую военную технику.

Не переплыли

В районе населенного пункта Днепряны Херсонской области огнем артиллерии была пресечена попытка противника переправить диверсионно-разведывательные группы на левый берег Днепра, сообщили в Минобороны России 25 января.

Кроме того, в районе населенного пункта Николаевка Херсонской области ударами авиации и огнем артиллерии были поражены резервы ВФУ на правом берегу Днепра. Здесь российские войска накрыли ротную тактическую группу противника.

Ночной отбой
СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты, — сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Преодолеть оборону российских войск на Днепре противник не сможет, так как она давно и хорошо оборудована, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Спецназ Украины провел очередную разведку боем, попробовал нашу оборону на прочность, — объяснил он. — Насколько я знаю, высадка была в 5 утра, в темноте. Судя по картине боя, наши части заранее обнаружили диверсантов. Это позволяют сделать те же тепловизоры. Дальше осталось только одно — отразить атаку, что наши войска и сделали.

Эксперт отметил, что диверсионно-разведывательные соединения противника упорно ищут места, в которых можно форсировать Днепр.

— Ранее противник неудачно высаживался в районе Новой Каховки, — напомнил он. — И шансов прорвать нашу оборону у них нет. Она хорошо оборудована и насыщена войсками. Все подступы пристреляны, артиллерия находится в постоянной готовности, а в случае чего к отражению удара подключится авиация.

Ночной отбой
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Польский Krab

В Минобороны также рассказали другие подробности боев в зоне проведения специальной военной операции.

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— На краснолиманском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Серебрянка и Ямполовка ДНР, — сообщил Игорь Конашенков.

Уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, две бронемашины, а также четыре самоходные гаубицы: Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, Krab производства Польши, а также «Мста-С» и «Гвоздика».

На купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВФУ.

Кроме того, пресечены действия семи диверсионно-разведывательных групп ВФУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы производства ФРГ Panzerhaubitze-2000.

Ночной отбой
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Зализнянское, Дубово-Василевка, Северск и Победа ДНР. Также уничтожены два склада боеприпасов ВФУ. Общие потери украинских формирований составили до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, два пикапа и гаубица «Мста-Б».

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На запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 79 артиллерийских подразделений ВФУ на огневых позициях и 124 района сосредоточения войск.

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ПВО за сутки сбило вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Также уничтожены четыре украинских беспилотника и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Пологи и Тарасовка Запорожской области.

Ночной отбой
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 377 самолетов, 204 вертолета, 2948 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7627 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8171 единица специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

«Циркон» в Атлантике

Также 25 января фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в западной части Атлантического океана отработал нанесение удара гиперзвуковой ракетой «Циркон». Электронный пуск был совершен по морской цели, имитирующей корабль условного противника на удалении более 900 км, сообщили в Минобороны РФ.

В ходе выполнения учебной задачи экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий, отметили в российском военном ведомстве.

Ночной отбой
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Фото: РИА Новости/Павел Львов

Нестандартное решение

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В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Группа под командованием гвардии старшего лейтенанта Амира Шахбанова скрытно оборудовала позиции около одной из водных преград. Работы велись в сложных метеоусловиях и под регулярными обстрелами противника.

Скоро подразделение ВФУ высадилось на берег, но установленные инженерные сооружения не позволили боевикам закрепиться на берегу и стремительно продвинуться к нашей оборонительной линии. Снизив темп атаки, они оказались в зоне поражения артиллерии, где и были уничтожены.

Зенитный ракетный расчет под руководством старшего лейтенанта Владислава Маслянского, находясь на тщательно замаскированной позиции, прикрывал наши подразделения с воздуха. Как только вражеский БПЛА оказался над районом действия ПВО, Владислав выполнил пуск ракет и уничтожил его.

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

После этого зенитчики оперативно покинули район, чтобы не попасть под артиллерийский обстрел. При смене позиции Владислав обнаружил минометную позицию ВФУ и вражеский расчет, который готовился открыть огонь.

Мгновенно сориентировавшись, старший лейтенант принял нестандартное решение — нанес по противнику удар зенитной ракетой комплекса. Боеприпас успешно поразил позиции. В ходе боевых действий на этом направлении расчетом Владислава Маслянского было сбито пять БПЛА противника.

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