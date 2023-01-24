«В подвале меня собака лапами обнимала и грела, и кровь зализывала»

В городе Шахтерске, что почти на самой границе с Россией, принимают беженцев из Соледара . В одном из общежитий здесь находится пункт временного размещения (ПВР), через который за последние 10 дней прошло около 500 человек . По их словам в Соледаре до сих пор очень опасно — ведутся интенсивные обстрелы со стороны отошедших сил ВСУ , гражданских лиц стараются эвакуировать из-под огня, однако в подвалах и погребах до сих пор остаются люди. Как чувствуют себя на новом месте вынужденные переселенцы и что рассказывают они о происходящем на их родной земле — в материале «Известий» .

Нон-стоп

Слева от входа в ПВР стоит белый «КамАЗ» с надписью «Сахалинское здоровье — жителям Шахтерска!» (остров — партнер по интеграции этого района в российское пространство). Теперь крепкое дальневосточное здоровье не помешало бы и жителям Соледара: они сегодня тут главные пациенты — поднимаются по очереди по ступенькам грузовика и делают флюорографию .

Из окна общежития на втором этаже выглядывает из-за занавески женщина, и в ее застывших глазах, вероятно, отражается все то, что должен испытывать человек, увидевший картины, которые раньше видел только в старых военных фильмах.

При входе в пункт временного размещения с одной стороны — столы, за ними беженцев принимают работники социальных служб. Документальных вопросов, требующих урегулирования, — немало. С другой — диваны и телевизор, пульт его щелкают те, кто ждет своей очереди. Для большинства из зрителей российские каналы и русская речь нон-стоп в эфире — в диковинку .

Три-четыре дня

Соледар, а также все освобожденные на сегодняшний день населенные пункты Артемовского района перешли в 2022-м под юрисдикцию Шахтерска : администрация налаживает на новой территории работу органов власти, решает гуманитарные проблемы и принимает у себя беженцев. Так, вчера в ПВР из Соледара прибыло 28 человек. Завтра ждут 25-30.

— Сейчас под нашим началом 34 поселка и города, большинство из них были освобождены еще летом. С 19 января в этом списке Соледар , — рассказывает «Известиям» глава Шахтерска Александр Шатов. — Часть сел покинута. В некоторые жилых, даже находящихся в относительном тылу, до сих пор продолжаются прилеты артиллерии ВСУ. В настоящее время Донецкой народной республике принадлежит около 60% территории Артемовского района. Переселенцев из опасной зоны мы размещаем у себя с июля. Кто-то уже успел осесть, закрепиться, нашел работу. Около 50 человек уехали в Россию .

В ПВР Шахтерска люди живут три-четыре дня, объясняет Александр Шатов. Основная задача — пройти процедуры идентификации, решить первичные вопросы с документами, социальными выплатами. После чего беженцев отправляют в другие ПВР республики — в соседних Харцызске, Снежном, Торезе.

С ветерком

Питание в центре размещения бесплатное — три раза в день , пищу готовят повара местных школ. Вода в кране есть: ее подвозят раз в сутки, наполняют емкости, подключенные к водопроводу, объема хватает на всех . С одеждой, средствами гигиены, предметами первой необходимости (у большинства нет ничего) помогают гуманитарщики.

Главное, на что обращаю внимание — относительное спокойствие прибывших . Для сравнения: с беженцами из тех же Волновахи и Мариуполя весной прошлого года, порой, трудно было просто установить контакт: слезы, агрессия, тягостное молчание, многие просидели под бомбежками от трех недель до трех месяцев, пережили голод, потерю близких. В Соледаре все произошло стремительно: город взяли за несколько дней. Отсюда, вероятно, и эта сдержанность.

Впрочем, основной вопрос, что у вчерашних беженцев, что у сегодняшних, стоит одинаково остро: как быть дальше, куда податься, где жить? Крыши над головой лишились практически все.

— К дочке поеду в Петербург, — рассказывает мне 56-летний Михаил, бывший работник соляного рудника №4. — Я ее с внучкой туда в 2018-м отправил. С работой у нас туго стало. Соль, которую мы добывали, Украина в Россию после победы Майдана отправлять перестала. Объемы производства сократились . Пытались переориентироваться на Европу, но толку было мало. До 2014-го, например, мы трудились в три смены, а тут стали в одну, да и то день через день…

Михаил рассказывает, что здесь, в ПВР, встретил соседей по улице.

— Вот Вася, через дорогу его дом, — кивает мужчина. — Вот тетя Наташа, Васина мама. Там — Орлы. А это Андрей — мой хороший товарищ.

Эвакуацию Михаил характеризует такими штрихами: выезжали на военном фургоне, и водитель сразу предупредил: « Если разрывы, стрельба, не обращайте внимание, все равно никуда не денешься. Главное, держитесь — везти буду вас, как дрова, ни на одной ямке не приторможу! ». Так и ехали. С ветерком.

«Без них не уйду»

Среди эвакуированных — жители не только Соледара. Валентина — из Артемовска, за который сейчас идет основное сражение. О происходящем в городе говорит: «Все горит, трещит. По всем швам!». Выехала из эпицентра событий она с мужем 16 января.

— Прятались в подвале. А потом вдруг слышим — кто-то бьет в дверь, рвется к нам, — вспоминает. — Испугались, мало ли что! А это солдаты русские: «Есть кто?!» . Мы сразу отозвались. А то, по их словам, еще чуть-чуть бы, и гранату кинули. Они спросили: «Поедете на безопасную территорию?». Мы: «Да, да!» .

За три дня до этого рядом с домом Валентины разорвался снаряд.

— Мужа контузило, — объясняет она. — Рядом еще российские военные находились, и они закричали нам, что один из бойцов у них погиб. Я подбежала, посмотрела, а он моргает. Объясняю: «Да он жив!». Затащили мы его к нам в подвал. Они ушли за подмогой, а этот парень остался. С разорванным бедром, даже пока не перебинтованным. Его тошнило, и он очень просил пить. А у меня только вишневый сок в банке. И я его соком поила… Потом ребята вернулись, забрали.

60-летний Валерий — из Клещеевки, которая несколько дней назад перешла под контроль российской армии. Эвакуировался с неходячей мамой.

— В подвал ее не спустишь. И когда совсем край наступил, я решил, что надо спасаться, — разводит руками Валерий. — ВСУ ушли из села и закрепились на возвышенности рядом, там у нас такая горка. И теперь хотят сровнять село с землей — долбят без перерыва!

Елена эвакуировалась из поселка Свердлова, что входит в Соледар. Выехала с двумя собаками — сенбернаром Лаймой и шпицем Фантиком (живут с ней в комнате и сейчас).

— До 8 января у нас в поселке еще в магазин могли ходить. А украинских военных была просто тьма: техника одна в одну, танки, бронетранспортеры, солдаты. За ними и обычных-то жителей не было видно! — рассказывает она. — Потом пошло по нарастающей. 16-го, когда я уходила, улицы уже горели.

Последние годы Елена (в прошлом — сотрудник соляного рудника) работала почтальоном, знала всех в своей округе. В начале января, по ее словам, в поселке жило 52 человека. Сейчас в погребах должны находиться еще не менее 15-и, в основном старики.

— Дома у меня девять котов осталось. Две коровки, два бычка, козы. Пришлось бросить , — вздыхает женщина. — Всех бы забрала, но как? Только собак смогла. Военные говорили мне: «Оставь, жизнь дороже!». А я: «Нет, без них не уйду». В подвале собака лапами меня обнимала и грела, и кровь зализывала, убирала языком слезы, когда мне лицо стеклом посекло после одного из обстрелов . А однажды, когда начался пожар в хате, и я рванула посмотреть, Лайма вытянула меня из дыма обратно. Когда мы с военными выходили и 3 км в темноте шли пешком, она бежала впереди и выводила нас. А вы говорите — «бросить»…

Сергей Прудников, Шахтерск