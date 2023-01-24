«Одиночный снаряд прилетел днем, когда внучка у окна стояла»

Кременная сейчас — самое горячее место фронта в ЛНР. Здесь, на последнем рубеже, осенью было остановлено украинское продвижение в сторону Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Противник не оставляет попыток наступать и постоянно обстреливает населенный пункт. Почти ежедневно гибнут мирные жители. О том, как сражается и живет Кременная, — в репортаже «Известий».

Горячая точка

Вот уже несколько месяцев украинские войска буксуют в местных лесах вокруг Кременной. Без взятия этого ключевого населенного пункта невозможно их дальнейшее наступление в сторону «треугольника» из крупных городов ЛНР , освобожденных в жестоких боях весны и лета 2022 года.

— Здесь кругом линия фронта, — рассказывают военные. — Украинцы подходили на 1,5–2 км к городу, но сейчас их оттеснили, и в ближайшем месте они примерно в 4 км от окраины.

Кременная находится в окружении обширных рукотворных сосновых лесов, высаженных на песчаниках в советское время. Территория здесь резко контрастирует со степными просторами севера Луганской области. Теперь леса осложняют и наступление, и оборону. В них трудно создать сплошную линию фронта. Условная линия соприкосновения охватывает его дугой.

Одиночный снаряд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Лавров

Артиллерия под укрытием вечнозеленых лесов продолжает поддержку своих войск и непрерывно охотится за «артой» противника. Подавить украинские орудия и ракетные установки здесь особенно сложно. По словам военных, группировка противника оценивается здесь в 15 тыс. человек.

Центр города кроме привычных уже выстрелов гаубиц встречает нас звуками полного залпа «Града». Ракеты ложатся довольно далеко, за окраиной, но каждый из десятков разрывов хорошо ощущается ногами — земля вибрирует. Впрочем, обычное течение местной жизни это никак не нарушает. Никто не падает на землю и не прячется по подвалам. По улицам ходят люди и ездят гражданские машины.

ВФУ пытаются перебить пути снабжения российской группировки вокруг города. Его связывают с остальной территорией республики лишь две дороги. Ведущая в соседний город Сватово проходима только на бронетехнике, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника регулярно устраивают на ней засады.

Второй маршрут, ведущий в Рубежную, надежно прикрыт. Но украинские войска пытаются повредить два моста, через которые он проходит, в том числе и высокоточным оружием. В начале января дневной прилет американского HIMARS убил проходящих по одному из мостов местных жителей. Нам настоятельно не рекомендуют задерживаться рядом. Объект по-прежнему в виртуальном перекрестье прицела украинской артиллерии.

Артиллерийская нормальность

То, что для человека со стороны кажется опасным обстрелом, для местных жителей за прошедшие несколько месяцев стало привычной ненормальностью.

В центре города в небольшом скейт-парке, несмотря на звуки выстрелов и взрывов, отрабатывает велотрюки троица разновозрастных подростков, которые охотно идут на контакт и рассказывают о свежих впечатлениях.

— Сюда ракета «Точка» упала, прямо вон там, за углом, — показывают нам мальчишки на поврежденное здание профессионального лицея с разбитыми окнами.

Одиночный снаряд Скейт-парк в центре города Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Лавров

Они рассказывают о недавних прилетах по Центральному рынку, разрушивших половину его площадей.

— Вот этот снаряд опять куда-то в тот район попал, — комментируют они просвистевший над нами боеприпас.

Ребята уверяют, что не боятся, так как давно научились определять на слух, что, откуда и куда летит.

Несмотря на то что большинство детей все-таки вывезены отсюда, троица на велосипедах — не единственные отчаянные. Во дворе многоэтажки неподалеку на детской площадке замечаю еще нескольких подростков, играющих в волейбол под непрекращающуюся канонаду с двух сторон.

Неподалеку начинается трескотня огня из стрелкового оружия. Это не атака украинских войск. Стрельба идет по беспилотнику. Из-за небольшого расстояния до линии фронта они здесь частые гости. Появление дрона противника предвещает новые обстрелы, которые не заставляют себя долго ждать.

Большая цена

Разрушения в соседних городах — Северодонецке и Рубежном — выглядят внушительнее, чем в Кременной. Там линия фронта проходила прямо по населенным пунктам. Но и здесь последствия украинских обстрелов бросаются в глаза гораздо сильнее, чем в Сватово. В частном секторе на выезде в сторону Красного Лимана, кажется, не осталось ни одного неповрежденного дома.

В субботу, 21 января, украинский артиллерийский снаряд убил здесь девятимесячную девочку и ранил 22-летнюю мать, державшую младенца на руках. Пострадали и еще три человека. У поврежденного дома встречаем прадеда погибшей.

— Одиночный снаряд прилетел днем, когда внучка у окна стояла. Ей сделали операцию и вывезли дальше в тыл, в Станицу Луганскую, состояние тяжелое , — рассказывает о своем горе безжизненным, монотонным голосом пожилой мужчина, лишь под конец разражаясь эмоциональными проклятиями в адрес украинских военных.

Соседний дом также пострадал от осколков. Они легко прошили стальные заборы, выбили все стекла и оставили глубокие следы на кирпичах. Соседи дружно помогают заколотить окна и заменить поврежденный шифер на крыше дома перед приближающимися морозами.

Одиночный снаряд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Лавров

В центре тоже почти каждое здание несет следы обстрелов. В средней школе № 2 располагался пункт сбора и распределения гуманитарной помощи. После освобождения Кременной российскими войсками я помню его свежеотремонтированное здание неповрежденным. Сейчас стекла тут разбиты от близких попаданий снарядов. Рядом замерли две пробитые осколками белые пассажирские «газели», переданные в дар. Совсем новенькие машины с неснятыми еще пластиковыми пакетами на сиденьях тоже лишились стекол. По словам местных жителей, на них сбросил боеприпасы украинский дрон.

Самая сложная проблема в Кременной — с электричеством. На протяжении месяцев боевых действий оно появляется здесь ненадолго, несмотря на все усилия городских служб. Снаряды рвут провода, а накануне украинские обстрелы целенаправленно повредили подстанцию и опору высоковольтных проводов. Нет связи и мобильного интернета, но иногда появляется проводной. Работает традиционная телефонная связь.

По словам сотрудника администрации, все коммунальные службы работают на поддержание жизни в городе. Дома обеспечены водой и отоплением, газом. Повреждения коммуникаций происходят постоянно, но их оперативно восстанавливают.

Крупной украинской группировке солдат и артиллерии, сосредоточенной под Кременной, противостоит внушительная и хорошо оснащенная российская. Это видно по позициям в окрестных лесах и интенсивному военному трафику на дорогах. Нет сомнений, что противнику и дальше не удастся продвинуться на этом направлении.