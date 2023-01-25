«Донбасс — это характер, и у снайпера он должен быть»

Активные столкновения в Донбассе во многих случаях ведутся на улицах городов и поселков, в жилой застройке. Так происходит сейчас в Марьинке на окраине Донецка, на авдеевском и угледарском направлениях. Один из инструментов, который помогает решать боевые задачи в урбанизированной местности, — снайперы. Их ценность понимают обе стороны конфликта. А ВФУ до определенного момента даже имели определенное преимущество в опыте : отдельные роты высокоточных стрелков в их составе начали формироваться раньше, чем в России, еще в начале 2000-х. Корреспонденты «Известий» побывали в снайперских подразделениях 1-го армейского корпуса ВС РФ, увидели их учения, поняли, что позволяет нашим бойцам нивелировать разницу в опыте и технической оснащенности, и узнали, как на тактику снайперов в ходе СВО повлияло массовое использование беспилотников.

Снайперский характер

— Прикрываем ребят своих, подавляем огневые точки противника, пулеметчиков, также снайперов ликвидируем, — рассказывает снайпер с позывным «Турист» о задачах, которые решает сегодня в ходе боев в Марьинке.

Снайперское подразделение 5-й бригады 1-го Донецкого корпуса участвует в боях в ходе СВО начиная с Мариуполя. Его бойцы одними из первых получили опыт городских наступательных боев и сталкивались с украинскими снайперами — как штатными, имевшими большой опыт, так и с теми, кого готовили ускоренно.

Противник, вооруженный современными иностранными снайперскими комплексами, в боях на открытой местности имеет техническое преимущество в дальности и точности ведения огня. На вооружении донецких снайперов остаются винтовки СВД 60-х годов выпуска, многие — лишь со штатными четырехкратными оптическими прицелами. Часть оружия подверглась тюнингу с помощью трофейных деталей и благодаря волонтерам.

Но в городских боях, в застройке, где огонь ведется на меньших дистанциях, на первый план выходят подготовка личного состава и тактика действий. По словам бойцов подразделения, там, где противник не может реализовать техническое превосходство, они ведут с ним бой на равных.

Сам «Турист» в ходе боев за Мариуполь обеспечивал поддержку работы снайперского подразделения, а потом выразил желание и сам освоить эту воинскую специальность.

— Чтобы стать снайпером, человек должен быть психологически и морально устойчивым. Его работа — это искусство, которое можно осваивать всю жизнь, — рассказывает «Турист» о требованиях к личному составу.

Часть желающих отсеивается на этапе тренировок, часть уже в ходе боевых действий просит перевести их обратно в пехоту. Среди тяжелых моментов, по словам нашего собеседника, — ситуации, когда снайпер попадает под огонь тяжелой артиллерии, находясь на замаскированной позиции. В таком случае негде укрыться и нельзя убежать.

До начала СВО «Турист» был строителем и, когда боевые действия закончатся, собирается вернуться к гражданской специальности. Города Донбасса сильно разрушены, и он хочет заниматься их восстановлением.

— Донбасс — это характер, и у снайпера он должен быть, — подводит итог боец.

Украинское начало

Долгие годы на постсоветском пространстве именно Вооруженные силы Украины имели одну из наиболее продвинутых снайперских школ.

В Советской армии не было специализированных снайперских подразделений. Боец, вооруженный винтовкой СВД, штатно входил в состав мотострелкового отделения. Такая же структура была в воздушно-десантных войсках и в морской пехоте. Опыт войны в Афганистане показал, что снайперы — это особый вид бойцов, и гораздо эффективнее сводить их в специализированные взводы или даже роты.

Но первыми такие подразделения были сформированы в Вооруженных силах Украины. В начале 2000-х снайперские роты появились в составе мотопехотных, аэромобильных и десантно-штурмовых бригад ВСУ. Украинские высокоточные стрелки проходили стажировки в Вооруженных силах США, Великобритании, ФРГ и других стран НАТО. Также Киев отправлял своих снайперов практически на все международные соревнования.

В российских Вооруженных силах первые специализированные снайперские подразделения появились только в конце 2000-х годов. Сначала это были снайперские взводы, которые спустя несколько лет были переформированы в роты. Позже появились специальные подразделения высокогорных стрелков в бригадах спецназа, частях и соединениях Воздушно-десантных войск и морской пехоты. Сейчас в ВС РФ уделяется пристальное внимание развитию снайперского дела. Работа снайперских пар и отрядов даже прописана в боевых уставах. А будущих высокоточных стрелков сейчас готовят на специальных курсах.

Высокоточный бой

На небольшом прифронтовом стрельбище отдыхающая смена показывает нам отработку основных приемов: выход на позиции, маскировку, уход под прикрытием дымовой завесы после открытия огня. Пара стрелков работает слаженно, самодельные маскировочные костюмы действительно грамотно подобраны под характер местности.

Постоянные тренировки необходимы даже в условиях боев. Изношенные большими настрелами винтовки заменяются, их необходимо приводить к нормальному бою, стрелку — привыкнуть к новому оружию.

В действиях противника снайперы 5-й бригады отмечают заметное падение уровня подготовки. Видимо, за предыдущий период ВФУ потеряли значительную часть подготовленных кадров. На данный момент в действиях украинских снайперов встречаются заметные проблемы, связанные с ускоренной подготовкой или отсутствием таковой.