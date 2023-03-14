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Глава Новой Каховки рассказал о попытках украинских ДРГ пересечь Днепр

Глава Новой Каховки Леонтьев: попытки украинских диверсантов пересечь Днепр немедленно пресекаются
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Украинские диверсионные группы не оставляют попыток переправиться на левый берег Херсонской области, однако все их действия пресекаются. Об этом 14 марта рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Мне даже тяжело понять, с какой целью они осуществляются, потому что эти диверсионные группы немедленно уничтожаются», — отметил Леонтьев.

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Борьба против украинских диверсантов в Херсонской области ведется с прошлого года. Так, в сентябре ГУ МВД по региону сообщали о задержании диверсионно-разведывательной группы в составе пяти человек. При проведении обысков обнаружены тайники со значительным арсеналом оружия. Правоохранители изъяли у диверсантов автоматы и пулеметы Калашникова с патронами, девять противотанковых управляемых ракет, гранатометы, ручные гранаты и мины.

22 сентября прошлого года в Херсоне были задержаны диверсанты, планировавшие совершить теракты на гражданских объектах в целях срыва референдума. В ходе задержания один из пяти боевиков при оказании вооруженного сопротивления был ликвидирован, остальные четверо задержаны.

Референдум о вхождении в состав России прошел в Херсонской области с 23 по 27 сентября. В этот же период референдумы состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и Запорожской области.

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