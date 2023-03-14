Глава Новой Каховки рассказал о попытках украинских ДРГ пересечь Днепр
Украинские диверсионные группы не оставляют попыток переправиться на левый берег Херсонской области, однако все их действия пресекаются. Об этом 14 марта рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».
«Мне даже тяжело понять, с какой целью они осуществляются, потому что эти диверсионные группы немедленно уничтожаются», — отметил Леонтьев.
Борьба против украинских диверсантов в Херсонской области ведется с прошлого года. Так, в сентябре ГУ МВД по региону сообщали о задержании диверсионно-разведывательной группы в составе пяти человек. При проведении обысков обнаружены тайники со значительным арсеналом оружия. Правоохранители изъяли у диверсантов автоматы и пулеметы Калашникова с патронами, девять противотанковых управляемых ракет, гранатометы, ручные гранаты и мины.
22 сентября прошлого года в Херсоне были задержаны диверсанты, планировавшие совершить теракты на гражданских объектах в целях срыва референдума. В ходе задержания один из пяти боевиков при оказании вооруженного сопротивления был ликвидирован, остальные четверо задержаны.
Референдум о вхождении в состав России прошел в Херсонской области с 23 по 27 сентября. В этот же период референдумы состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и Запорожской области.