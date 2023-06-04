Российские военные ударом огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации украинских националистов около Гуляйполя. Об этом 4 июня сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.

Также он рассказал, что барражирующие боеприпасы «Ланцет» уничтожили артиллерийскую установку в Екатериновке, боевую бронированную машину и автомобиль в районе села Сухие Ялы.

«На южнодонецком направлении артиллерийскими подразделениями группировки «Восток» уничтожен склад боеприпасов и живая сила в районе Шевченко. Поражены опорный пункт националистов в районе Времевки, пункты временной дислокации противника в районе Великой Новоселки и Полтавки, а также минометный расчет в районе Новомихайловки», — сказал Чехов в беседе с «РИА Новости».

Самоходное орудие «Малка» и расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» на запорожском направлении смогли поразить два пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) — были уничтожены склад боеприпасов, автомобильная техника и живая сила противника.

Еще два склада с боеприпасами ВСУ были вскрыты воздушной разведкой и уничтожены артиллерийским огнем в Новоданиловке и Малой Токмачке. Расчетами реактивных систем залпового огня «Град» поражена живая сила на позициях бригады теробороны ВСУ в Полтавке. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы Д-30 в Новоивановке и МСТА-Б в Червоной Кринице.

3 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коптево в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, в течение суток российские военные смогли перехватить две британские крылатые ракеты Storm Shadow и семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

1 июня Олег Чехов сообщил о поражении украинского пункта управления в селе Трудовое на запорожском направлении огнем реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». По его словам, экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.