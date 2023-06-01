Огнем реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» группировки Вооруженных сил РФ «Восток» был поражен украинский пункт управления в селе Трудовое на запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов 1 июня.

«РСЗО «Смерч» нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом. Экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного», — сообщил он «РИА Новости».

На этом же направлении мотострелковые подразделения вскрыли и минометным огнем уничтожили украинскую разведгруппу севернее Лобкового.

Указывается, что удары по живой силе украинских боевиков в пунктах временной дислокации в Полтавке и Малой Токмачке нанесли расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». Кроме того, на южно-донецком направлении огнем артиллерии группировки «Восток» уничтожили пункт временной дислокации националистов в Великой Новоселке, расчет противотанкового ракетного комплекса в районе Пречистовки, а также поразили опорный пункт боевиков южнее Водяного.

«Бронегруппой мотострелкового соединения уничтожен расчет противотанкового гранатомета противника в районе Новомихайловки. Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» поражен опорный пункт боевиков в районе Угледара», — добавил Чехов.

При этом расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор» и «Стрела-10» сбили беспилотники «Фурия» и «Лелека».

Ранее, 31 мая, военкор «Известий» Родион Северьянов показал, как российские военные продолжают эффективную работу по уничтожению противника на авдеевском направлении в ДНР. На видео запечатлен процесс наводки орудий на местоположение украинских боевиков. Затем по их позициям наносится артиллерийский удар.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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