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Огнем РСЗО «Смерч» был поражен пункт управления ВСУ на запорожском направлении

Минобороны: российские РСЗО «Смерч» поразили пункт ВСУ на запорожском направлении
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Огнем реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» группировки Вооруженных сил РФ «Восток» был поражен украинский пункт управления в селе Трудовое на запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов 1 июня.

«РСЗО «Смерч» нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом. Экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного», — сообщил он «РИА Новости».

На этом же направлении мотострелковые подразделения вскрыли и минометным огнем уничтожили украинскую разведгруппу севернее Лобкового.

Указывается, что удары по живой силе украинских боевиков в пунктах временной дислокации в Полтавке и Малой Токмачке нанесли расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». Кроме того, на южно-донецком направлении огнем артиллерии группировки «Восток» уничтожили пункт временной дислокации националистов в Великой Новоселке, расчет противотанкового ракетного комплекса в районе Пречистовки, а также поразили опорный пункт боевиков южнее Водяного.

«Бронегруппой мотострелкового соединения уничтожен расчет противотанкового гранатомета противника в районе Новомихайловки. Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» поражен опорный пункт боевиков в районе Угледара», — добавил Чехов.

При этом расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор» и «Стрела-10» сбили беспилотники «Фурия» и «Лелека».

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