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Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и вертолет Ми-8 в ДНР

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коптево в Донецкой народной республике (ДНР). Также в районе Раздоловки в ДНР был сбит украинский вертолет Ми-8, сообщили 3 июня в Минобороны РФ.

Помимо этого, в течение суток российские военные смогли перехватить две британских крылатых ракеты Storm Shadow и семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

«Кроме того, уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Кременная, Пилиповка Луганской Народной Республики (ЛНР), Дмитровка, Кирилловка ДНР, Сладкая Балка, Переможное Запорожской области, а также Голая пристань Херсонской области», — отмечено в пресс-релизе военного ведомства.

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Ранее, 8 апреля, в пресс-службе российского Минобороны сообщили, что за один боевой вылет старший инструктор летчик Алан Датиев ликвидировал два вертолета Ми-24 украинских боевиков, после чего лишил противника штурмовика Су-25.

До этого, 10 марта, истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили украинский Су-27 в районе Марьинки в ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Петропавловка в ДНР поражен украинский зенитный ракетный комплекс С-300.

Днем ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР, еще один самолет Воздушных сил Украины — МиГ-29 — был уничтожен в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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