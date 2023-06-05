Расчеты ТОС «Солнцепек» уничтожили боевиков на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие Центрального военного округа ударом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили украинских боевиков на краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ в понедельник, 5 июня.

Бойцы наносили удары термобарическими неуправляемыми снарядами. Контроль и корректировка поражаемых целей велась расчетами беспилотников, которые в режиме реального времени передавали результаты поражения на командный пункт.

«Работаем через программу. Туда забиваем все координаты: огневой позиции, цели, ориентира. Эта программа всё это считает, и у нас уже выходит автоматический прицел, насколько мы должны поднять пакет. И дальность до цели. Кладем очень точно. Противники нас боятся», — рассказал командир взвода.

Механик-водитель ТОС «Солнепек» с позывным Шигай поделился, что техника способна пройти и песок, и грязь. К тому же, удобная в управлении, где все рычаги сделаны отлично. Войска отмечают маневренность и высокую огневую мощь боевой машины ТОС-1А.

Тяжелая огнеметная система является необходимым элементом и позволяет эффективно преодолевать оборону противника. Применение такого типа боеприпасов является особенно эффективным в условиях лесистой местности.

Ранее, 4 июня, российские военные ударом систем «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации украинских националистов около Гуляйполя. Еще два склада с боеприпасами ВСУ были вскрыты воздушной разведкой и уничтожены артиллерийским огнем в Новоданиловке и Малой Токмачке.

29 мая расчет ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа уничтожил одним термобарическим снарядом опорный пункт ВСУ с личным составом противника на сватовском направлении в Донбассе. Военнослужащий отметил, что его расчетом была проведена рядовая работа по уничтожению противника.

Тогда же начальник пресс-центра южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев заявил, что в районе Орехово-Васильевки экипаж ТОС «Солнцепек» ликвидировал скопление живой силы 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

До этого, 25 мая, Астафьев рассказал, что ТОС «Солнцепек» поразила опорные пункты ВСУ в районе Первомайского в Донецкой Народной Республике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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