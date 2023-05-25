ВС РФ «Солнцепеками» уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 25 мая рассказал, что российская тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» поразила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Экипажем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа выполнены три огневые задачи по взводным опорным пунктам 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Первомайское», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Астафьев, российская авиация также нанесла удары по опорным пунктам ВСУ на лисичанском и авдеевском направлениях.

Кроме того, артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили семь артиллерийских орудий и три миномета противника на огневых позициях в районе населенного пункта Победа (ДНР).

Накануне Астафьев сообщил, что расчет ТОС «Солнцепек» нанес удар по взводному опорному пункту 57-й отдельной мотобригады ВСУ.

13 мая начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что экипажи российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» разбили два опорных пункта националистов, обнаруженные к востоку от Угледара. Еще один пункт дислокации противника был уничтожен в районе Великой Новоселки ударами из минометов «Тюльпан».

За день до этого корреспондент «Известий» показал уничтожение «Солнцепеками» позиций ВСУ в районе Угледара. Отмечалось, что «Солнцепек» может работать как с открытых позиций, так и с закрытых. У расчета уходит всего несколько минут на то, чтобы вычислить цель и дать предельный залп.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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