ВС РФ «Солнцепеками» уничтожили два опорных пункта ВСУ возле Угледара

Экипажи российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» ликвидировали два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 мая сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 уничтожены два опорных пункта противника восточнее Угледара. Также артиллерийским огнем уничтожен минометный расчет в районе Пречистовки (ДНР)», — сказал он.

Также Гордеев сообщил, что российские военные с помощью минометов «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации противника в районе Великой Новоселки.

На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» при поддержке артиллерии пресечена попытка проведения противником разведки боем, а также уничтожена разведгруппа. На запорожском направлении, добавил начальник пресс-центра, артиллеристы уничтожили выявленные в ходе ведения воздушной разведки бронеавтомобиль в районе Малых Щербаков, САУ «Гвоздика» в районе Новопавловки и грузовой автомобиль противника в районе Малой Токмачки.

Кроме того, с помощью зенитных ракетных комплексов «Тор», «Стрела-10» сбиты пять беспилотных летательных аппаратов противника самолетного типа.

Накануне корреспондент «Известий» показал уничтожение «Солнцепеками» позиций ВСУ в районе Угледара. Отмечалось, что «Солнцепек» может работать как с открытых позиций, так и с закрытых. У расчета уходит всего несколько минут на то, чтобы вычислить цель и дать предельный залп.

До этого, в марте, командир взвода тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» рассказал, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты ВДВ наносят сокрушительные удары 220-миллиметровыми термобарическими снарядами по позициям украинских боевиков, выжигая их укрытия, наблюдательные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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