«Известия» показали уничтожение «Солнцепеками» позиций ВСУ в районе Угледара

Российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа с помощью тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» выжигают позиции украинских боевиков в районе Угледара. За их работой 12 мая наблюдал корреспондент «Известий».

«В ходе специальной военной операции поражаем опорные пункты противника, замаскированную и легкобронированную технику», — рассказал командир боевой машины с позывным Селенга.

«Солнцепек» может работать как с открытых позиций, так и с закрытых. У расчета уходит всего несколько минут на то, чтобы вычислить цель и дать предельный залп.

Количество выпущенных снарядов зависит от характера цели. Площадь поражения при этом может составить несколько десятков тысяч кв. м.

«Полным залпом машины могу поразить до 40 тыс. кв. м», — сообщил Селенга.

Ранее, 29 апреля, российские военнослужащие использовали ТОС «Солнцепек» для обстрела опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Марьинкой. В результате было ликвидировано более 10 боевиков.

До этого, 25 апреля, стало известно, что бойцы группировки «Центр» применили «Солнцепек» против подразделений ВСУ на краснолиманском направлении. В общей сложности было нанесено 170 ударов по целям противника

20 апреля военный корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что российские военные используют огнеметную систему «Солнцепек» на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), чтобы разгромить укрепленные и подземные позиции ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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