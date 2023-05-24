Группировка «Юг» за сутки сорвала три атаки подразделений ВСУ

Подразделения Южной группировки войск сорвали три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки, Марьинки и Александро-Калиново. Об этом в среду, 24 мая, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«За сутки подразделениями группировки сорваны три атаки штурмовых подразделений ВСУ на авдеевском, александрокалиновском и марьинском направлениях. Утраты собственных боевых позиций не допущено. Противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике», — заявил он.

Офицер рассказал, что на лисичанском направлении авиация Южной группировки войск выполнила два вылета и нанесла удары по опорным пунктам подразделений ВСУ. Кроме того, расчет 240-миллиметрового миномета «Тюльпан» ВС РФ уничтожил склад боеприпасов противника около Звановки в ДНР.

Кроме того, Астафьев сообщил, что в рамках контрбатарейной борьбы российская артиллерия уничтожила две украинские самоходные артиллерийские установки (САУ), бронетранспортер, 120-миллиметровый миномет и противотанковый ракетный комплекс (ПТРК).



Он добавил, что расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» нанес удар по взводному опорному пункту 57-й отдельной мотобригады ВСУ.

Офицер заключил, что в районе населенного пункта Пески расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» сбил вражеский беспилотник «Фурия».

Ранее, 23 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожены два склада горючего для военной техники ВСУ. Также он отметил, что на донецком направлении уничтожили до 375 военнослужащих ВСУ.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что расчеты буксируемой гаубицы Д-20 уничтожили американский бронетранспортер M113. Также расчеты самоходной гаубицы «Гиацинт-С» первым выстрелом подбили обнаруженный танк ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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