Расчет гаубицы Д-20 уничтожил американский бронетранспортер в зоне СВО

Минобороны России 23 мая показало работу артиллерийских расчетов Центрального военного округа (ЦВО) при выполнении огневых задач в зоне проведения спецоперации.

Отмечается, что артиллерийские расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Гиацинт-С» и «Мста-С», а также буксируемых гаубиц Д-20 ЦВО ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению целей, а также проводят комплекс мероприятий по контрбатарейной борьбе с артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Артиллеристы во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поражают выявленные цели. Корректировка точности огня боевых орудий выполняется в режиме реального времени, что позволяет уничтожать объекты противника минимальным количеством выстрелов.

«Машина — дальнобойная. Стреляем по пехоте, танкам, командным пунктам. Дальность стрельбы — максимум 33 км», — рассказал командир орудия.

По его словам, главная задача —правильно посчитать прицел по координатам от разведчиков. Для приведения орудия в боеготовность требуется 1,5 минуты. Раньше противник вычислял местоположение российских орудий за 15 минут, теперь ответный огонь может быть открыт через 5–6 минут. Поэтому менять позиции необходимо на максимальной скорости.

Как сообщили в Минобороны, военнослужащие расчета буксируемой гаубицы Д-20 уничтожили американский бронетранспортер M113, а расчет самоходной гаубицы «Гиацинт-С» первым выстрелом подбили обнаруженный танк ВСУ.

Кроме этого, благодаря слаженной работе расчетов радиолокационных комплексов артиллерийской разведки, военнослужащие ведут успешную контрбатарейную борьбу с артиллерийскими установками противника.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российская армия продвигается вперед на авдеевском и марьинском направлениях, несмотря на переброску резервов со стороны Украины.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ночь на 22 мая Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме Днепр.

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