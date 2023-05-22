Пушилин заявил о продвижении ВС РФ на авдеевском и марьинском направлениях

Российская армия продвигается вперед на авдеевском и марьинском направлениях, несмотря на переброску резервов со стороны Украины. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается Марьинки, мы фиксируем переброску резервов противника. Но всё равно не такое быстрое, но продвижение вперед мы фиксируем как на марьинском направлении, так и на авдеевском направлении, где тоже накануне мы фиксировали переброску достаточно внушительных резервов», — указал Пушилин.

Он отметил, что за последнее время это самая масштабная переброска резервов.

По словам многих военных экспертов, Авдеевка и Марьинка — это следующий важный этап после освобождения Артемовска. Российские силы намерены сделать всё возможное, чтобы прекратить обстрелы из ствольной артиллерии по населенным пунктам республики.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что российские артиллеристы продолжают эффективную работу по уничтожению противника на авдеевском направлении в ДНР. Кадрами с места событий поделился корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

19 мая стало известно, что военнослужащие 87-го отдельного стрелкового полка обнаружили и уничтожили в лесопосадке на авдеевском направлении укрепления Вооруженных сил Украины. После нанесения нескольких точечных ударов уцелевшие украинские боевики покинули свои позиции.

В тот же день российская артиллерия на авдеевском направлении уничтожила еще один опорный пункт ВСУ. Рядом находилась огневая точка украинских боевиков. Ее также уничтожили прицельным огнем.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.