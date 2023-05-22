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ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ на аэродроме «Днепр»

Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по объектам ВСУ на аэродроме «Днепр»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В ночь на 22 мая Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме «Днепр», сообщает официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены», — отметил он на брифинге.

По сообщению Конашенкова, «в результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет».

Помимо этого, на купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области.

Также Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР) российские силы ликвидировали склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

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Днем ранее начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук рассказал, что российские военные выявили перемещение двух украинских бригад и полка и разгромили их. Он добавил, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» на краснолиманском направлении поразил позиции украинских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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