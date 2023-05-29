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Группировка «Юг» отразила две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ

Группировка «Юг» отразила две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Начальник пресс-центра «Южной» группировки ВС РФ Вадим Астафьев 29 мая сообщил, что российские военнослужащие отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на александро-артемовском и авдеевском направлениях.

«Подразделениями группировки отражены две атаки диверсионно-штурмовых групп противника на александро-артемовском и авдеевском направлении», — приводит его слова «РИА Новости».

Астафьев отметил, что российские артиллеристы нанесли удары по пункту временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского. Помимо этого, были поражены склады боеприпасов украинских боевиков в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки. Также в районе Орехово-Васильевки экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» ликвидировал скопление живой силы 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили две САУ 2С1 «Гвоздика» на огневых позициях ВСУ в районах Орехово-Васильевки и Александро-Шультино.

Пункт поражения: ВС России разбили наемников в Харьковской области
Удары наносятся местам сосредоточения боевиков ВФУ и по складам, где накапливали боеприпасы и топливо для контрнаступления

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в Харьковской области российские силы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

27 мая Астафьев заявил, что российские военные сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на александро-калиновском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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