Минобороны сообщило об уничтожении двух групп украинских диверсантов в Харьковской области
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- Минобороны сообщило об уничтожении двух групп украинских диверсантов в Харьковской области
В Харьковской области российские силы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщил в ходе брифинга 28 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также дополнил, что в этом регионе был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в рядах украинской армии.
«Кроме того, в районах населенных пунктов Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и так называемого иностранного легиона», — отметили в ведомстве.
Вместе с тем в Харьковской и Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике (ДНР) было сбито три крылатые ракеты Storm Shadow, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS. Также были ликвидированы четыре украинских беспилотника.
Днем ранее сообщалось, что российские военные сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на александро-калиновском направлении. Уточняется, что диверсанты были устранены с помощью мотострелковых и артиллерийских подразделений.
27 мая российские силы минометным огнем уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. БПЛА отследил местоположение противника, а военнослужащие успешно выполнили свою боевую задачу, согласно координатам цели.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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