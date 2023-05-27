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Группировка «Юг» сорвала попытку прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Российские военные сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на александро-калиновском направлении. Об этом 27 мая «РИА Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев.

«Мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями группировки сорвана попытка прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на александро-калиновском направлении», — сказал Астафьев.

Он добавил, что авиация «Южной» группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ на лисичанском направлении, по скоплению вооружений и военной техники 24-й механизированной бригады в районе Торецка, а также по скоплению живой силы, резервам и складам боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии в Авдеевке.

Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Южного военного округа уничтожил взводный опорный пункт противника в районе населенного пункта Красногоровка, отметил начальник пресс-центра группировки «Юг».

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Ранее в этот день сообщалось, что российские силы минометным огнем уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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