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ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Родион Северьянов 27 мая сообщил, что российские силы минометным огнем уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.

Отмечается, что российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) отследил перемещение противника около одного из зданий в частном секторе. Контроль подтвердил наличие в здании временного опорного пункта украинских боевиков. Координаты цели были передали военнослужащим 87-го отдельного стрелкового полка, которые успешно выполнили боевую задачу.

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Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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