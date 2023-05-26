Минувшей ночью российские войска нанесли удар по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в пятницу, 26 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинских войск. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказал Конашенков на брифинге.

В этот же день в Минобороны сообщили об уничтожении разведывательных беспилотников ВСУ вблизи переднего края расположения российских войск. Движение БПЛА националистов обнаружили при помощи радиолокационной станции кругового обзора. После определения целей расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» произвел пуски ракет.

Кроме того, были сорваны четыре попытки ротации ВСУ на передовых позициях на купянском направлении. Планы противника были сорваны артиллерией группировки войск «Запад» в районе населенного пункта Кучеровка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.