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ВС РФ уничтожили до 270 украинских военных на донецком направлении

Минобороны: на донецком направлении за сутки уничтожено до 270 украинских военных
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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На донецком направлении за сутки уничтожено до 270 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в четверг, 25 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии, активных действий подразделений «Южной» группировки войск за прошедшие сутки уничтожено до 270 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30», — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель Минобороны добавил, что до 190 военных ВСУ потеряли на купянском направлении.

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В этот же день сообщалось, что российские бойцы за сутки поразили три опорных пункта ВСУ в Запорожской области. Огнем артиллерии уничтожены склад горюче-смазочных материалов противника в Каменском, минометный расчет в районе Белогорья. Также поражены опорные пункты в районах Малиновки, Даниловки и Нестерянки.

Помимо этого, как доложил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» полковник Александр Гордеев, на данном направлении была сорвана попытка ротации украинских подразделений в районе Луговского. В ходе боестолкновения противник потерял пикап и часть личного состава.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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