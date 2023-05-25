Артиллеристы ВС РФ разбили три опорных пункта ВСУ в Запорожье

Российские бойцы за сутки поразили три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом в четверг, 25 мая, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» полковник Александр Гордеев.

«Огнем артиллерии уничтожены склад горюче-смазочных материалов противника в Каменском, минометный расчет в районе Белогорья. Поражены опорные пункты в районах Малиновки, Даниловки и Нестерянки», — заявил он.

Также, по словам Гордеева, на данном направлении была сорвана попытка ротации украинских подразделений в районе Луговского. В ходе боестолкновения противник потерял пикап и часть личного состава.

Между тем на южнодонецком направлении солдаты Восточной группы не позволили ВСУ провести разведку боем и ударами из минометов нанесли серьезный ущерб неприятелю.

Помимо этого, минометным огнем из «Тюльпанов» был уничтожен пункт националистов в Великой Новоселке. В том же районе отработали по противнику экипажи самоходных артиллерийских установок «Акация», а расчеты комплекса «Оса-АКМ» сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ «Валькирия».

Накануне официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.

Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ, добавил представитель военного ведомства.

Еще было уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Покровское, Терны, Кирилловка, Крапивницкое в ДНР, а также Новокраснянка, Змиевка Луганской Народной Республики (ЛНР) и других.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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