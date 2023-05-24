В Минобороны РФ заявили о сбитом украинском самолете МиГ-29 и 20 БПЛА в ДНР

Система противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбила украинский самолет МиГ-29, а также 20 беспилотников в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 24 мая.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поражены 93 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Григоровка ДНР сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины», — сообщил Конашенков.

Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ, добавил представитель военного ведомства.

Также было уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Покровское, Терны, Кирилловка, Крапивницкое ДНР, а также Новокраснянка, Змиевка Луганской Народной Республики (ЛНР) и других.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военнослужащие из переносного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Игла» сбили вертолет ВСУ Ми-8 на купянском направлении в районе Лозовой.

Наряду с этим Зыбинский добавил, что расчет зенитного пушечного комплекса «Панцирь-С» уничтожил в районе населенного пункта Соломенное украинский беспилотник самолетного типа.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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