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Российские военные сбили украинский Ми-8 из «Иглы» в районе Лозовой

Минобороны: российские военные сбили украинский Ми-8 из «Иглы» в районе Лозовой
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Российские военнослужащие из переносного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Игла» сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Лозовой. Об этом 24 мая заявил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Отмечается, что вертолет был сбит на купянском направлении средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Также Зыбинский сообщил, что расчет зенитного пушечного комплекса «Панцирь-С» уничтожил в районе населенного пункта Соломенное украинский беспилотник самолетного типа.

Помимо этого, штурмовые отряды шестой общевойсковой армии уничтожили наблюдательный пункт, пять блиндажей и до взвода боевиков ВСУ из 14-й отдельной механизированной бригады и 105-й бригады территориальной обороны в районе Масютовки и Молчаново.

Как рассказал Зыбинский, расчеты самоходной артиллерийской установки «Мста-С» в районе населенного пункта Западное уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Кроме того, штурмовая армейская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике 14-й механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны Украины.

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Ранее, 15 мая, российский истребитель Су-35 в районе Купянска Харьковской области во время ракетной атаки сбил украинский вертолет Ми-8. Также расчет ЗРК «Тор» также уничтожил разведывательный беспилотник «Эльф».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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