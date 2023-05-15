Российский Су-35 сбил украинский вертолет Ми-8 в районе Купянска

Российский истребитель Су-35 в районе Купянска Харьковской области сбил украинский вертолет Ми-8. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Он подчеркнул, что Ми-8 был сбит оперативно-тактической авиацией группировки во время ракетной атаки.

«В общей сложности штурмовая и армейская авиация нанесла 11 ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и по подразделениям теробороны», — говорится в заявлении Зыбинского, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

В районе населенного пункта Гатище высокоточными боеприпасами «Краснополь» артиллерийские расчеты гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б» уничтожили пункт управления теробороны.

Ими же были уничтожены орудия в районах Петропавловки, Першотравневого, Артемовского, в частности два артиллерийских орудия («Акация» и «Гвоздика») и одна зенитная установка на грузовом автомобиле.

Отмечается, что расчет ЗРК «Тор» также уничтожил разведывательный беспилотник «Эльф».

В ходе боевых действий на купянском направлении силами группировки «Запад» были сорваны две ротации военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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