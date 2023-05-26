Расчет гаубицы «Мста-С» сорвал четыре попытки ротации ВСУ

Офицер пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Ярослав Якимкин 26 мая рассказал, что российские военнослужащие огнем из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» сорвали четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротации подразделений на передовых позициях на купянском направлении.

«В ходе боевых действий на купянском направлении артиллерией группировки войск «Запад» огнем из самоходной артиллерийской установки «Мста-С» в районе населенного пункта Кучеровка поражена гаубица противника Д-20 и сорваны четыре попытки ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны 1-й танковой армии», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Якимкин, авиация группировки ударила по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения и районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и подразделения территориальной обороны.

Кроме того, противовоздушная оборона (ПВО) из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» сбила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сказал, что на купянском направлении за сутки уничтожено до 190 боевиков ВСУ.

До этого, 24 мая, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военнослужащие из переносного ЗРК «Игла» сбили вертолет ВСУ Ми-8 на купянском направлении в районе Лозовой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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