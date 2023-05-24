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Запой или кома: куда пропал главком ВСУ Залужный

Эксперты перечислили версии и последствия исчезновения генерала
Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office
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Главком ВСУ Валерий Залужный почти месяц не появлялся на публике. Согласно ряду сообщений, он попал под обстрел в Днепропетровской области и получил тяжелые ранения. В критическом состоянии был доставлен в киевский военный госпиталь, где за его жизнь борются западные хирурги. Украинские официальные источники, впрочем, подобную информацию опровергают. «Известия» разбирались в причинах и возможных последствиях исчезновения Залужного.

Что известно о пропаже Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный почти месяц не появлялся на публике. 10 мая он отказался участвовать в заседании военного комитета НАТО. В письменной форме сообщил, что не присоединится к встрече даже в режиме видеоконференции. При этом мероприятие считалось важнейшим, оно состоялось в преддверии июльского саммита НАТО, на котором собираются обсуждать перспективы членства Украины.

Дальнейшие события подогрели возникшие слухи. В середине мая в эфире украинского телеканала «1+1» вышла беседа пропагандиста Дмитрия Комарова с Залужным. Главком ВСУ подробно рассказал о подготовке к боевым действиям с Россией, а также дал оценку ВС РФ. Заявил, в частности, что очень уважает и постоянно читает начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Сам Комаров при этом не отрицал, что интервью старое. По его словам, беседа была приурочена к годовщине начала СВО, то есть состоялась в феврале.

Валерий Залужный

Валерий Залужный — главнокомандующий ВФУ

Фото: Global Look Press/Ukrainian Presidential Press Off

Следом Залужный якобы посетил свадьбу некоего вэсэушника Максима Алексеева. В украинских соцсетях распространились снимки с церемонии, на которых главком в камуфляжном костюме стоит рядом со счастливой парой. Очевидный вопрос в данном случае: почему время на посещение свадьбы есть, а на встречу с союзниками по НАТО нет? Ответ, видимо, в том, что роспись произошла гораздо раньше, а СМИ выдали заранее заготовленную «консерву». Позже Алексеев сообщил, что торжество действительно произошло «не сегодня и не вчера».

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Наконец, 19 мая Залужный якобы выступил на видеоконференции по случаю Дня науки Украины. Повод для армейского командира, готовящегося к большому наступлению ВСУ, опять же довольно странный. Кроме того, в ходе выступления главком никак не взаимодействовал с другими участниками мероприятия, вещал в режиме монолога. А значит, кадры могли быть смонтированы заранее и просто вставлены в видеопоток.

Что могло произойти

Согласно одной из версий, Залужный погиб или получил тяжелые ранения в результате российского удара. Чаще всего в этой связи упоминаются бомбардировки города Павлограда Днепропетровской области. В начале мая ВКС России уничтожили там предприятие химической промышленности, а также место производства и хранения украинских РСЗО «Ольха». В ходе одной из атак произошел мощный взрыв, который сопровождался ярким заревом. Считается, что в этой же промзоне находился бункер, куда в тот момент прибыл Залужный.

После разбора завалов главкома ВСУ якобы эвакуировали в Главный военный клинический госпиталь в Киеве. Сообщается, что восстановлением украинского генерала занимаются западные хирурги, прошло несколько операций. Косвенным свидетельством в пользу этой информации служит запись в соцсети, которую сделала сотрудница госпиталя Алина Слободянюк. «Сегодня к нам доставили много раненых. Один из них — очень важный человек, находится в критическом состоянии», — написала девушка 8 мая, потом удалила запись и закрыла свою страницу.

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В свою очередь, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что главком ВСУ мог пострадать в окрестностях Артемовска (Бахмута). «По понятным причинам у меня нет исчерпывающей информации о том, что сейчас происходит с Залужным. Могу сказать одно: 10, 11 и 12 мая, когда он был в зоне досягаемости наших орудий, мы провели ряд мероприятий. Насколько они успешны, на сегодняшний день непонятно», — говорил он.

Военнослужащий ВС РФ

Военнослужащий ВС РФ

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Согласно другой версии, Залужный пал жертвой политических интриг. В этой связи наблюдатели напоминают, что главком ВСУ расходился по ряду вопросов с Владимиром Зеленским, в офисе украинского президента с нескрываемым раздражением отмечали рост популярности генерала. В связи с этим могло созреть решение избавиться от Залужного путем «героической гибели на фронте». Для этого представители Киева могли передать российской стороне время и место, где появится главком. Контакт мог происходить по неофициальным каналам, которые установились в ходе обмена пленными и погибшими.

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Другие аналитики полагают, что Залужный действительно пал жертвой интриг, но физически не пострадал.

— Я думаю, генерала изолировали, например отправили под домашний арест. Поводами могли стать сдача Бахмута или плохая готовность ВСУ к контрнаступлению. Широким массам об этом не сообщают, чтобы не деморализовать армию, — говорит «Известиям» полковник в отставке, военный аналитик Анатолий Матвийчук. В соцсетях также считают, что причины исчезновения главкома могли быть и более прозаические, например запой или долгосрочный отпуск.

Украинские официальные лица все предположения опровергают. Так, замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что главком на месте, «только что общались». По ее словам, российские источники занимаются дезинформацией, чтобы поднять боевой дух российской армии и демотивировать украинские войска. Сторонники киевского режима также утверждают, что генерал не успевает на публичные мероприятия, потому что занят подготовкой наступления ВСУ.

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Какие будут последствия

Политолог Богдан Безпалько говорит, что российская сторона поменяла тактику.

— Мы видим, что удары наносятся не только по складам, предприятиям и логистическим цепочкам. Теперь под прицелом конкретные медийные личности. Если Залужный действительно погиб или получил ранение, то российская сторона может считать это своим большим успехом. Другие украинские спикеры будут действовать осторожнее, начнут опасаться за свою жизнь, — отмечает собеседник.

Политолог Дмитрий Родионов полагает, что исчезновение главкома не повлечет за собой серьезных изменений на фронте.

Солдаты ВФУ

Солдаты ВФУ

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

— Полководческими талантами Залужный не отметился, особо важных для Киева связей или контактов у него тоже нет. Собственно, главком уже почти месяц отсутствует, за это время управление украинской армией, способы ведения боевых действий не изменились, — подчеркивает эксперт.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник полагает, что исчезновение Залужного будет иметь серьезные последствия для соотношения сил в украинской власти.

— Главком ВСУ проявлял интерес к общественной и политической деятельности. Например, создал фонд своего имени, который помогал ветеранам и раненым. Согласно соцопросам, у Залужного были высокие рейтинги, о нем много писала западная пресса. Всё это делало генерала главным конкурентом Зеленского. Если с Залужным действительно что-то произошло, то президент Украины получит еще больше властных полномочий, установит полный контроль за военной сферой, — заключил собеседник.

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