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Российские военные «Солнцепеком» уничтожили опорный пункт ВСУ

«РИА Новости»: «Солнцепек» ЗВО уничтожил украинский опорный пункт на Сватовском направлении
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек» Западного военного округа (ЗВО) уничтожил одним термобарическим снарядом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом противника на сватовском направлении в Донбассе. Об этом 29 мая рассказал командир расчета с позывным «Урал».

«Получили команду, выехали на позицию, посчитали, произвели выстрел... и откатились сразу назад. Цель (взводный опорный пункт. — Ред.) была поражена с первого выстрела, что является отличным результатом», — приводит его слова «РИА Новости».

Военнослужащий отметил, что его расчетом была проведена рядовая работа по уничтожению противника. По его словам, в среднем на отработку по цели уход не более двух термобарических снарядов. «Урал» подчеркнул, что точность с эффективность увеличились с наработкой боевого опыта.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев заявил, что в районе Орехово-Васильевки экипаж ТОС «Солнцепек» ликвидировал скопление живой силы 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

27 мая начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные нанесли удары из огнемета «Солнцепек» по позициям украинских боевиков на южно-донецком направлении.

До этого, 25 мая, Астафьев рассказал, что ТОС «Солнцепек» поразила опорные пункты ВСУ в районе Первомайского в Донецкой Народной Республике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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