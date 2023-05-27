ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ из огнемета «Солнцепек»

Российские военные нанесли удары из огнемета «Солнцепек» по позициям украинских боевиков на южно-донецком направлении. Об этом сообщил 27 мая начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» поражен опорный пункт противника в районе Времевки», — сказал он.

Кроме того, на этом же направлении российские бойцы уничтожили минометный расчет и беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Гордеев сообщил, что в Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» нанесен удар по украинским боевикам, в результате чего уничтожены гаубица, два пикапа и личный состав ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки добавил, что российская САУ «Акация» ликвидировала группу украинских военных в автомобиле в районе села Малые Щербаки. Также средства противовоздушной обороны на запорожском направлении сбили три украинских беспилотника, указал Гордеев.

Ранее, 25 мая, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что среди преимуществ российской тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» мобильность, большая мощь, высокое разрушение, а также надежная система.

В этот же день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что ТОС «Солнцепек» поразила опорные пункты ВСУ в районе Первомайского в Донецкой Народной Республике.

До этого, 13 мая, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев доложил, что экипажи ТОС-1 «Солнцепек» разбили два опорных пункта националистов, обнаруженные к востоку от Угледара. Кроме того, российские военные с помощью минометов «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации противника в районе Великой Новоселки.

Днем ранее корреспондент «Известий» показал уничтожение «Солнцепеками» позиций ВСУ в районе Угледара. Отмечалось, что «Солнцепек» может работать как с открытых позиций, так и с закрытых. У расчета уходит всего несколько минут на то, чтобы вычислить цель и дать предельный залп.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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