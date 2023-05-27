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ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ из огнемета «Солнцепек»

ВС РФ нанесли удары из огнемета «Солнцепек» по позициям боевиков ВСУ
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военные нанесли удары из огнемета «Солнцепек» по позициям украинских боевиков на южно-донецком направлении. Об этом сообщил 27 мая начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» поражен опорный пункт противника в районе Времевки», — сказал он.

Кроме того, на этом же направлении российские бойцы уничтожили минометный расчет и беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Гордеев сообщил, что в Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» нанесен удар по украинским боевикам, в результате чего уничтожены гаубица, два пикапа и личный состав ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки добавил, что российская САУ «Акация» ликвидировала группу украинских военных в автомобиле в районе села Малые Щербаки. Также средства противовоздушной обороны на запорожском направлении сбили три украинских беспилотника, указал Гордеев.

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Ранее, 25 мая, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что среди преимуществ российской тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» мобильность, большая мощь, высокое разрушение, а также надежная система.

В этот же день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что ТОС «Солнцепек» поразила опорные пункты ВСУ в районе Первомайского в Донецкой Народной Республике.

До этого, 13 мая, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев доложил, что экипажи ТОС-1 «Солнцепек» разбили два опорных пункта националистов, обнаруженные к востоку от Угледара. Кроме того, российские военные с помощью минометов «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации противника в районе Великой Новоселки.

Днем ранее корреспондент «Известий» показал уничтожение «Солнцепеками» позиций ВСУ в районе Угледара. Отмечалось, что «Солнцепек» может работать как с открытых позиций, так и с закрытых. У расчета уходит всего несколько минут на то, чтобы вычислить цель и дать предельный залп.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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