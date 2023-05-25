Военный эксперт назвал главную особенность огнеметной системы «Солнцепек»

Военный эксперт Владислав Шурыгин 25 мая рассказал «Известиям» о преимуществах российской тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек».

«Солнцепек» — очень надежная система. Она мобильна, имеет большую мощь, высокое разрушение. Имеет хорошую точность для систем, которые работают по площадям. И наше ноу-хау — сами термобарические боеприпасы, которые эффективно поражают цели», — сказал он.

Эксперт добавил, что в ходе специальной военной операции по результатам боевого применения эта система зарекомендовала себя только с положительной стороны.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что ТОС «Солнцепек» поразила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского в Донецкой Народной Республике.

Накануне Астафьев сообщил, что расчет ТОС «Солнцепек» нанес удар по взводному опорному пункту 57-й отдельной мотобригады ВСУ.

13 мая начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев доложил, что экипажи ТОС-1 «Солнцепек» разбили два опорных пункта националистов, обнаруженные к востоку от Угледара. Еще один пункт дислокации противника был уничтожен в районе Великой Новоселки ударами из минометов «Тюльпан».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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