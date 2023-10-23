Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии
Экономика
Евро на Московской бирже упал ниже 100 рублей впервые с 12 сентября
Мир
Армия Китая начала военные учения в Бохайском заливе
Происшествия
Пожар вспыхнул на пятом этаже жилого дома в Волгоградской области
Экономика
Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей
Политика
Комитет Госдумы принял поправки о выборах президента при военном положении
Общество
Скончался бывший первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов
Авто
Россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля
Мир
Премьер Японии пообещал сохранить курс на заключение мирного договора с РФ
Армия
Военная комендатура ДНР сообщила о вербовке ВФУ несовершеннолетних
Мир
В КНР заявили о готовности продолжать поставлять гуманитарную помощь Палестине
Мир
FT указала на тщетные попытки Зеленского сыграть озабоченность Израилем
Армия
Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Мир
Госдеп рекомендовал гражданам США как можно скорее покинуть Ливан
Сюжет:

Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ уничтожили опорный пункт с пехотой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Кадрами работы российских бойцов в понедельник, 23 октября, поделилось Минобороны России.

Военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в составе расчетов ТОС-1А «Солнцепек» оказывали поддержку в ходе активной обороны десантно-штурмовым подразделениям в районе населенного пункта Вербовое.

«Группа пехоты [ВСУ] до десяти человек укрывалась в блиндажах. Получили задачу по нанесению огневого поражения. В кратчайшие сроки выдвинулись на огневую позицию и нанесли огневое поражение. После нашей работы у противника нет шансов выйти из своих укрытий целыми и невредимыми», — рассказал командир огнеметного взвода с позывным Пламя.

«Солнцепеки» предназначены для поддержки пехоты и танков, а также для поражения открытых и закрытых огневых позиций противника. В пакете 24 термобарических заряда, которые способны укрыть площадь до 40 тыс. кв. м. Поражение противника происходит путем воздействия осколков, высокой температуры и повышенного давления.

Отмечается, что чаще всего огнеметные системы работают в темное время суток — это безопаснее и создает дополнительный эффект неожиданности для врага. Те, кто избежал зоны поражения тяжелых огнеметов, обычно предпочитают покинуть позиции и отступить.

Оборона в комплексе: ВФУ истратили почти все резервы в попытках наступления
На многих участках российская армия улучшает тактическое положение, заявил Сергей Шойгу

Ранее, 19 октября, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские ТОС нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ в районе Сергеевки. Кроме того, Зыбинский сообщил, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили пункты временной дислокации и опорные пункты ВСУ в районе Берестового.

В тот же день корреспондент «Известий» Мери Бадунц побывала на российских позициях в районе Работино и пообщалась с бойцами о том, какова ситуация на запорожском направлении фронта. Она встретилась с командиром штурмовиков, который рассказал, как продолжил командовать наступлением после двойного ранения и получил орден Мужества.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023