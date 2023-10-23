Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ уничтожили опорный пункт с пехотой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Кадрами работы российских бойцов в понедельник, 23 октября, поделилось Минобороны России.

Военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в составе расчетов ТОС-1А «Солнцепек» оказывали поддержку в ходе активной обороны десантно-штурмовым подразделениям в районе населенного пункта Вербовое.

«Группа пехоты [ВСУ] до десяти человек укрывалась в блиндажах. Получили задачу по нанесению огневого поражения. В кратчайшие сроки выдвинулись на огневую позицию и нанесли огневое поражение. После нашей работы у противника нет шансов выйти из своих укрытий целыми и невредимыми», — рассказал командир огнеметного взвода с позывным Пламя.

«Солнцепеки» предназначены для поддержки пехоты и танков, а также для поражения открытых и закрытых огневых позиций противника. В пакете 24 термобарических заряда, которые способны укрыть площадь до 40 тыс. кв. м. Поражение противника происходит путем воздействия осколков, высокой температуры и повышенного давления.

Отмечается, что чаще всего огнеметные системы работают в темное время суток — это безопаснее и создает дополнительный эффект неожиданности для врага. Те, кто избежал зоны поражения тяжелых огнеметов, обычно предпочитают покинуть позиции и отступить.

Ранее, 19 октября, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские ТОС нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ в районе Сергеевки. Кроме того, Зыбинский сообщил, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили пункты временной дислокации и опорные пункты ВСУ в районе Берестового.

В тот же день корреспондент «Известий» Мери Бадунц побывала на российских позициях в районе Работино и пообщалась с бойцами о том, какова ситуация на запорожском направлении фронта. Она встретилась с командиром штурмовиков, который рассказал, как продолжил командовать наступлением после двойного ранения и получил орден Мужества.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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