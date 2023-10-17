Оборона в комплексе: ВФУ истратили почти все резервы в попытках наступления

Украинские формирования с начала июня не добились существенного успеха ни на одном направлении в зоне СВО . Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 16 октября на заседании Совбеза РФ. По его словам, по всей линии боевого соприкосновения выстроена глубокая эшелонированная оборона. Эксперты отмечают, что украинские боевики почти истратили все свои резервы, а ВС РФ их еще даже не вводили. Также в ночь на 16 октября российская армия нанесла удары по четырем военным аэродромам ВФУ в глубоком тылу противника. Ц елями стали места базирования бомбардировщиков Су-24 , переоборудованных в носители ракет Storm Shadow, и истребителей МиГ-29 , оснащенных ракетами HARM, сообщили источники «Известий».

Переход к активной обороне

Вооруженные формирования Украины пытаются наступать на разных направлениях, но сталкиваются с активной российской обороной, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на заседании Совбеза РФ 16 октября.

— На многих участках нам удается улучшить тактическое положение. Фактически нигде не допущено какого-либо продвижения. Пройдена весенняя наступательная кампания, как планировали украинские власти, летняя, теперь уже осенняя — и ни в одну из этих кампаний какого-либо успеха, существенного успеха им достичь не удалось, — отметил министр обороны РФ.

Сергей Шойгу сообщил, что на отдельных направлениях, там, где противник сейчас особенно активен, по всей линии выстроена глубокая эшелонированная оборона.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждается ход специальной военной операции Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Кроме того, по его словам, украинские формирования понесли большие потери во время контрнаступления, начавшегося в начале июня.

— Противник понес если не сказать существенные, то большие, серьезные потери в живой силе, в технике — это сотни танков, это больше тысячи, почти полторы тысячи бронированных машин — и продолжают это дело делать, — отметил министр.

Он также обратил внимание, что российские подразделения сохраняют устойчивое положение в зоне СВО.

— Войска ведут очень и очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм, уверенность в том, что они не только удержат позиции, но и, естественно, продолжат реализацию тех планов, которые мы наметили, — подытожил Сергей Шойгу.

Уничтоженная БМП американского производства M2 Bradley формирований ВСУ Фото: соцсети

Линия боевого соприкосновения ожила, на самых разных направлениях идет перехват инициативы российскими подразделениями и активные атаки, но сказать, что начинается наступление с нашей стороны, нельзя, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— При нынешней ситуации это фактически позиционный тупик. В том смысле, что ни одна из сторон на линии боевого соприкосновения не имеет сил радикально изменить ситуацию, — объяснил он. — Но вооруженные формирования Украины истратили все свои резервы, а российские войска их еще не вводили. Поэтому да, есть надежда, что следующий активный этап будет за нами.

Удары по украинским аэродромам

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в ночь с 15 на 16 октября был нанесен комбинированный удар по нескольким украинским аэродромам. Целями стали места базирования бомбардировщиков Су-24, переоборудованных в носители ракет Storm Shadow, и истребителей МиГ-29, оснащенных противорадиолокационными ракетами HARM. Во время удара использовалась широкая номенклатура средств поражения: от ударных беспилотных аппаратов до оперативно-тактических ракет. Помимо поражения летательных аппаратов также были атакованы места хранения украинских авиационных средств поражения и штабы.

Как отметили собеседники издания, сейчас украинское командование постоянно перебрасывать самолеты с одного аэродрома на другой. Делается это для того, чтобы максимально затруднить работу российским разведывательным средствам и не дать своевременно обнаружить ценные машины. Но украинские хитрости часто не срабатывают. И места базирования самолетов оперативно выявляются.

Каждый наш удар по украинским аэродромам осложняет работу ВВС противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Истребитель МиГ-29 формирований ВСУ Фото: commons.wikimedia.org

— Украина до сих пор использует аэродромы, для того чтобы остатками авиации наносить удары по нашей территории, в том числе с использованием ракет Storm Shadow, — отметил он. — Прифронтовые аэродромы они используют как аэродромы подскока, то есть, выполнив боевую задачу, самолет садится там, заправляется и убывает к местам базирования. Но не всегда у них получается вернутся на базу. Если наша разведка срабатывает на отлично, то мы обнаруживаем не только аэродромы, но и технику, находящуюся на них, в том числе авиационную, и уничтожаем сразу всё.

Эксперт напомнил, что Вооруженные силы РФ не раз наносили удары по аэродромам противника, например в той же Константиновке.

— Можно разрушать аэродромы, но противник может их восстановить и начать использовать заново. Конечно, без аэродромов подскока противник не может полноценно работать своей авиацией. Но главное при уничтожении аэродромов украинских формирований, чтобы на них оказалась авиационная техника. Если мы уничтожаем ее, это сильно сказывается на противнике. Поэтому уничтожение такого рода инфраструктуры положительным образом сказывается на всем ходе боевых действий для нас, — резюмировал он.

Неудачные попытки наступления ВФУ

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на купянском, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях , сообщили в Минобороны РФ 16 октября.

На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск отражены 10 атак штурмовых групп егерской и трех механизированных бригад ВФУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка Харьковской области и Макеевка в ЛНР.

Нанесено поражение войскам и технике бригады теробороны, механизированной и десантно-штурмовой бригад ВФУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск и Петровское Харьковской области.

Военнослужащий ВС РФ с переносным противотанковым комплексом на занятом опорном пункте противника Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск Центр отбили две атаки штурмовых групп механизированной бригады и бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянского лесничества.

Также, в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Григоровка в ДНР нанесено поражение личному составу и технике ВФУ.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили десять атак штурмовых групп ВФУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Марьинка.

Самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С» артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Нанесено поражение войскам и технике горно-штурмовой и трех механизированных бригад ВФУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Белая Гора и Георгиевка в ДНР.

Кроме того, в районе Славянска уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВФУ.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение личному составу и технике двух механизированных бригад ВФУ, бригады теробороны в районах Новомихайловки, Угледара и Урожайного в ДНР.

В районах населенных пунктов Зеленый Гай и Алексеевка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов.

На запорожском направлении отражена атака противника в районе населенного пункта Вербовое.

«Наши бойцы обладают сильным духом»

В районе Клещеевки продолжаются напряженные бои — идут взаимные штурмы и артобстрелы. На позициях наших бойцов побывал военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

С Клещеевки украинские боевики пытаются выйти к Артемовску, однако Вооруженные силы РФ пресекают все их попытки.

— В последнее время они на нас ничего не жалеют. Там тяжелая артиллерия на двойке стоит, — отметил российский боец.

По словам корреспондента, в маленькой глиняной пещере спит шесть наших военнослужащих, но при интенсивных обстрелах там размещаются до 12 человек. Один их бойцов рассказал, как за два месяца на передовой начал ценить жизнь, семью, а главное — мирное небо над головой.

Военнослужащий огнеметного взвода во время выполнения боевой задачи Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Вооруженные формирования Украины несут большие потери в районе Клещеевки, тела своих однополчан бросают на поле, не занимаясь их эвакуацией.

Медики, работающие на передовой, спасают жизни наших военных и отмечают, что наши бойцы обладают сильным духом.

— Пацаны, они молодцы, держатся. Они стараются, морально очень сильные, — поделилась военный медик 1-й ДРШБР «Волк» с позывным Марго.

Уничтожены два истребителя Миг-29 ВВС Украины

Всего за сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 800 боевиков ВФУ и 60 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России 16 октября.

В районе Херсона и населенного пункта Никольское Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов. Пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Корабелка.

В районе населенного пункта Сергеевка в ДНР поражена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-МЗ» ВС РФ работает в зоне специальной военной операции Фото: РИА Новости

В районе города Хмельницкий и на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива.

На аэродроме Миргород Полтавской области уничтожен узел связи.

Российские средства ПВО сбили два истребителя Миг-29 и один штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области.